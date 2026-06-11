Μερτς: «Αγκαλιάστε τις αλλαγές» ζητά από τους Γερμανούς πολίτες και πολιτικούς

Ο καγκελάριος υπερασπίστηκε τη μεταρρυθμιστική πορεία της κυβέρνησής του και ζήτησε από πολιτικούς και πολίτες «να αγκαλιάσουν την αλλαγή» και «να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν για το γενικό καλό».

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπερασπίστηκε τη μεταρρυθμιστική πορεία της κυβέρνησής του και ζήτησε από πολιτικούς και πολίτες «να αγκαλιάσουν την αλλαγή» και «να σκεφτούν τι μπορούν να κάνουν για το γενικό καλό». Τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες, αλλά και την προσήλωση του Βερολίνου στην στήριξη της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί». Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ζήτησε εκ νέου την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και ανέδειξε ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια του Ισραήλ.

«Μπορούμε να το κάνουμε», δήλωσε για μία ακόμη φορά ο κ. Μερτς, αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνησή του και παραπέμποντας στη γνωστή δήλωση της Άγγελα Μέρκελ κατά την προσφυγική κρίση. «Πολιτικοί και πολίτες πρέπει να εξετάσουν τι μπορούν να συνεισφέρουν για το καλό του συνόλου. Ακόμη και αν πρόκειται απλώς για την προθυμία να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις συζητήσεις με γνώμονα την ευημερία της χώρας μας, αντί να τις απορρίπτουν με περιφρόνηση», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag, στην καθιερωμένη ομιλία του ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Υπάρχουν δύο επιλογές, τόνισε, «είτε να αποφεύγουμε τις αλλαγές, οι οποίες αρχικά συνεπάγονται και περιορισμούς, είτε να αξιοποιήσουμε τα δυνατά σημεία και τις δυνατότητες που διαθέτουμε προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα για όλους και να επανατοποθετηθούμε σε όλους τομείς, όπου είναι αναγκαίο». Ο ίδιος, δήλωσε, επιλέγει το δεύτερο και το ίδιο κάνει και η κυβέρνησή του. «Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είμαστε σταθερά αφοσιωμένοι σε αυτό», διαβεβαίωσε και, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχε χθες, Τετάρτη, με τους εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων σχετικά με τα μεταρρυθμιστικά σχέδια του κυβερνητικού συνασπισμού για το συνταξιοδοτικό, την αγορά εργασίας και τον φόρο εισοδήματος, έκανε λόγο για εποικοδομητικές συνομιλίες, αλλά ξεκαθάρισε ότι ήταν μόνο η έναρξη του διαλόγου και δεν αναμένονταν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Στόχος της κυβέρνησης είναι η σχετική νομοθεσία να έχει περάσει από την Bundestag πριν από τη θερινή ανάπαυλα στα μέσα Ιουλίου.

«Ο χρόνος πιέζει» υπογράμμισε ο Φρίντριχ Μερτς και αναφέρθηκε σε θέσεις εργασίας που χάνονται καθημερινά στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις, σε υψηλό κόστος λειτουργίας και σε γραφειοκρατικά βάρη. «Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας νομοθετικής περιόδου θέλουμε να ανανεώσουμε τα θεμέλια της χώρας μας ώστε να αντέξουν για πολλά χρόνια ακόμη. Θα πρέπει όμως τα μέτρα να εφαρμοστούν κατά τρόπο ο οποίος να κατανέμει δίκαια τα βάρη και καλούνται όλοι να συμβάλουν σε αυτόν τον στόχο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Επανατοποθετούμαστε καλύτερα, καθιστώντας τη χώρα μας ικανότερη να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να μας εμποδίσει να ζήσουμε όπως θέλουμε - ελεύθερα και ειρηνικά».

Σχετικά με τα θέματα της επικείμενης συνόδου κορυφής, ο κ. Μερτς ζήτησε εκ νέου τον «θεμελιώδη εκσυγχρονισμό» του προϋπολογισμού της ΕΕ «ώστε να εδραιωθεί ως ανεξάρτητη δύναμη σε ένα κόσμο που διέρχεται βαθιές αλλαγές» και απέρριψε για μία ακόμη φορά τη δημιουργία νέου χρέους. Ο καγκελάριος δεσμεύθηκε επίσης για περαιτέρω υποστήριξη στην Ουκρανία και υποστήριξε μια νέα προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος, όπως είπε, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, των ΗΠΑ και της Ευρώπης. «Η Ουκρανία υπερασπίζεται την ελευθερία της και την ελευθερία και την ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης - επειδή ανήκει στην Ευρώπη και μακροπρόθεσμα θα ανήκει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση», επισήμανε ο καγκελάριος και κατηγόρησε την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία, όπως ανέφερε, αυτό το γελοιοποιεί. «Γελούν με αυτό, με την τύχη εκατομμυρίων ανθρώπων σε αυτή τη χώρα και ταξιδεύουν στη Μόσχα για τις δεξιώσεις με τις σαμπάνιες. Καλό ταξίδι», είπε δηκτικά.

Με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή, ο Φρίντριχ Μερτς έθεσε την ασφάλεια του Ισραήλ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, καθώς και την εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος από την Τεχεράνη, κατά τρόπο «μόνιμο και ελέγξιμο».

Ο κ. Μερτς αναφέρθηκε ακόμη στο Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου το οποίο τίθεται αύριο σε ισχύ, κάνοντας λόγο για «μεταναστευτική ανάκαμψη που έχει ήδη ξεκινήσει» και για «το πιο σημαντικό βήμα προς την επίλυση του προβλήματος». Αυτή η μεταρρύθμιση δείχνει, είπε, ότι «η πολιτική μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ώστε η κατάσταση να βελτιωθεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ