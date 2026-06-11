FT: Η Κίνα ακύρωσε υψηλού επιπέδου συναντήσεις με την ΕΕ

Οι ακυρωθείσες συνομιλίες περιλάμβαναν διάλογο σε υπουργικό επίπεδο για θέματα ψηφιακής πολιτικής και συνάντηση με τον Όλοφ Σκουγκ.

Η Κίνα ακύρωσε την τελευταία στιγμή δύο διπλωματικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν αυτόν τον μήνα στο Πεκίνο, αναφέρουν σήμερα οι Financial Times, που επικαλούνται ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν σχετικά με το θέμα.

Οι ακυρωθείσες συνομιλίες περιλάμβαναν διάλογο σε υπουργικό επίπεδο για θέματα ψηφιακής πολιτικής και συνάντηση με τον Όλοφ Σκουγκ, αναπληρωτή γενικό γραμματέα της διπλωματικής υπηρεσίας τη ΕΕ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.