Κέρδη για το πετρέλαιο από την αβεβαιότητα της αμερικανο-ιρανικής εκεχειρίας

Το Brent ενισχύεται 2,6%, στα 97,96 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate σκαρφαλώνει 4%, στα 93,15 δολάρια.

Νέα κέρδη σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να παρατείνει την εκεχειρία στον πόλεμο του Ιράν, η οποία πρόκειται να λήξει σύντομα, και ότι ο αμερικανικός στρατός «είναι πρόθυμος να προχωρήσει» σε νέες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εάν οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη τελικά δεν ευοδωθούν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται 2,74%, στα 98,07 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) σκαρφαλώνουν 2,87%, στα 92,18 δολάρια. Η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν λήγει τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/2), στις 2:50 ώρα Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, το οποίο μεσολαβεί μεταξύ των εμπόλεμων χωρών.

«Η εκεχειρία λήγει στις 4:50 (Ζώνη ώρας Ειρηνικού) στις 22 Απριλίου», υπογράμμισε ο Αταουάχ Ταράρ ενώ πρόσθεσε, είναι «κρίσιμο» για το Ιράν να αποφασίσει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ πριν από τη λήξη της εκεχειρίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές ενώ η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει ότι «δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις υπό τη σκιά απειλών» και είναι έτοιμη να «αποκαλύψει νέα χαρτιά στο πεδίο της μάχης»

Παράλληλα, το Ιράν δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν, επεσήμανε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάι ενώ συμπλήρωσε πως οι κινήσεις των ΗΠΑ εναντίον δύο ιρανικών σκαφών ισοδυναμούσαν με «πειρατεία στη θάλασσα και κρατική τρομοκρατία» και αμφισβήτησε τη σοβαρότητα της Ουάσιγκτον στις διαπραγματεύσεις.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δεν έχει αναχωρήσει για συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, την πρωτεύουσα του Πακιστάν και ότι συμμετέχει σε «επιπλέον συναντήσεις πολιτικής» στον Λευκό Οίκο. Νωρίτερα την Τρίτη, μεσολαβητές υπό την ηγεσία του Πακιστάν δήλωσαν στο Associated Press ότι ο Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα φτάσουν στο Ισλαμαμπάντ νωρίς την Τετάρτη.

Οι χώρες της ΕΕ συμφώνησαν να επεκτείνουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν ώστε να συμπεριλάβουν τους υπεύθυνους για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας. Η Κάλας ανέφερε επίσης ότι ζήτησε από τους ΥΠΕΞ, κατά τη συνάντησή τους στο Λουξεμβούργο, να ενισχύσουν τη ναυτική αποστολή της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, η οποία επί του παρόντος προστατεύει τα πλοία από επιθέσεις της ομάδας των Χούθι, ανταρτών της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.