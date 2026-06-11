Συνάντηση Μητσοτάκη με την Μπατσελέ, υποψήφια για τη θέση γγ του ΟΗΕ και πρώην πρόεδρο της Χιλής

O πρωθυπουργός συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την Μισέλ Μπατσελέ, υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και πρώην πρόεδρο της Χιλής.

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με την Μισέλ Μπατσελέ, υποψήφια για τη θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ και πρώην πρόεδρο της Χιλής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η κ. Μπατσελέ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το πρόγραμμά της για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Από την πλευρά του ο Κυρ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας στον Οργανισμό και την στήριξη της χώρας μας στο Διεθνές Δίκαιο και στην πολυμέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ