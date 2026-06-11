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Eπιστολή Τσιόδρα και 44 ευρωβουλευτών προς τη Μέτσολα για την Τεχνητή Νοημοσύνη

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Eπιστολή Τσιόδρα και 44 ευρωβουλευτών προς τη Μέτσολα για την Τεχνητή Νοημοσύνη
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Τη δημιουργία μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ζητάει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Τη δημιουργία μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ζητάει ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Τσιόδρας μαζί με άλλους 44 συναδέλφους του σε επιστολή προς την πρόεδρο Ρομπέρτα Μέτσολα και τους προέδρους των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου.

Στην επιστολή, ευρωβουλευτές από 17 κράτη μέλη και 4 πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου υπογραμμίζουν ότι η σύσταση μιας τέτοιας Επιτροπής θα επέτρεπε τη συστηματική παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων, τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και μακρόπνοης ευρωπαϊκής στρατηγικής, την ενίσχυση της κοινοβουλευτικής εποπτείας και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υφισταμένων Επιτροπών.

Αναφερόμενοι στον εντεινόμενο ανταγωνισμό μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για την τεχνολογική ηγεσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη, οι υπογράφοντες ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι, ενώ η Ευρώπη παραμένει ισχυρή στην έρευνα, εξακολουθεί να υστερεί στην εμπορική ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας.

Σημειώνουν, δε, ότι αναδεικνύεται σε κεντρικής σημασίας ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα των δημοκρατιών, την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίζουν την ανάγκη για συντονισμένη και έγκαιρη αντίδραση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αποφασιστικών επενδύσεων, σωστής διακυβέρνησης και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Ο κ. Τσιόδρας και οι άλλοι ευρωβουλευτές καταλήγουν, τονίζοντας ότι η σύσταση μιας τέτοιας Επιτροπής συνιστά επείγουσα θεσμική αλλαγή που μπορεί να συμβάλει στις προσπάθειες της Ένωσης να μειώσει την εξάρτησή της από τρίτες χώρες σε κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης.

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tags:
Δημήτρης Τσιόδρας
Ρομπέρτα Μετσόλα
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
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