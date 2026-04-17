ING: Σενάριο για άνοδο των τιμών του αλουμινίου πάνω από τα 4.000 δολάρια

Η παγκόσμια αγορά αλουμινίου εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και, αυτό που αρχικά φαινόταν ως διαταραχή στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα έχει πλέον εξελιχθεί σε ουσιαστικό σοκ προσφοράς, καθώς αρκετά χυτήρια στον Κόλπο λειτουργούν πολύ κάτω από τη δυναμικότητά τους.

Η παγκόσμια αγορά αλουμινίου εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και, αυτό που αρχικά φαινόταν ως διαταραχή στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα έχει πλέον εξελιχθεί σε ουσιαστικό σοκ προσφοράς, καθώς αρκετά χυτήρια στον Κόλπο λειτουργούν πολύ κάτω από τη δυναμικότητά τους.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η ING, μεταξύ των πιο πρόσφατων εξελίξεων ξεχωρίζουν η διακοπή λειτουργίας του χυτηρίου Al Taweelah της Emirates Global Aluminium, η σημαντική μείωση της παραγωγής στην Aluminium Bahrain (Alba) και η συνέχιση των χαμηλών ρυθμών λειτουργίας στη Qatalum.

Αν και η Μέση Ανατολή αντιπροσωπεύει περίπου το 9% της παγκόσμιας παραγωγής αλουμινίου, οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές της περιοχής έχουν δυσανάλογα μεγάλη επίδραση στη διαθεσιμότητα και στις τιμές.

Στα μέσα Μαρτίου, η επηρεαζόμενη ετήσια δυναμικότητα υπολογιζόταν σε περίπου 560 χιλ. τόνους, ενώ αυτή τη στιγμή εκτιμάται κοντά στα 3 εκατ. τόνους, σχεδόν το 50% της παραγωγής της περιοχής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ING, η αγορά αλουμινίου θα μπορούσε να εμφανίσει έλλειμμα κοντά στα 2,9 εκατ. τόνους εάν οι διαταραχές διατηρηθούν μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, αναμένεται μείωση της ζήτησης, destocking και μερική αύξηση της προσφοράς από την Κίνα, που θα μετριάσουν ένας μέρος του σοκ, οδηγώντας σε ένα βασικό σενάριο ελλείμματος περίπου 2 εκατ. τόνων.

Αναθεωρημένα σενάρια

Στο βασικό σενάριο της ING, η ένταση των διαταραχών αναμένεται να αποκλιμακωθεί μέσα στο έτος και, αν η προσφορά παραμείνει περιορισμένη, ένας συνδυασμός μείωσης της ζήτησης, απορρόφησης αποθεμάτων και ενίσχυσης της κινεζικής παραγωγής αναμένεται να περιορίσει την περαιτέρω άνοδο των τιμών του αλουμινίου.

Εάν οι διαταραχές παραταθούν ή ενταθούν, η ανάκαμψη της προσφοράς είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένη, ενώ είναι πιθανό να προκύψουν νέες περικοπές παραγωγής, ιδιαίτερα αν οι περιορισμοί στην προμήθεια αλουμίνας ενταθούν και τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα συνεχιστούν. Σε αυτές τις συνθήκες, οι τιμές του αλουμινίου θα μπορούσαν να κινηθούν πάνω από τα 4.000 δολάρια ο τόνος, αν και η υποχώρηση της ζήτησης πιθανότατα θα οδηγήσει σε κάποια διόρθωση στο δεύτερο εξάμηνο, ακόμη και αν η αγορά παραμείνει δομικά «σφιχτή».