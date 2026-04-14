ΔΝΤ: Δοκιμασία για τις αγορές ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές εισήλθαν στο 2026 από θέση ισχύος, με υψηλές αποτιμήσεις, χαμηλή μεταβλητότητα και ευνοϊκές χρηματοοικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ανέτρεψε αυτό το περιβάλλον, δοκιμάζοντας την ανθεκτικότητά τους, όπως υποστηρίζει το ΔΝΤ.

Μέχρι στιγμής, οι αγορές έχουν απορροφήσει το σοκ σχετικά ομαλά, με τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων να υποχωρούν, τις αποδόσεις των ομολόγων και τη μεταβλητότητα να ενισχύονται, χωρίς όμως να εμφανιστούν σοβαρές ρωγμές σε επίπεδο ρευστότητας ή χρηματοδότησης. Ωστόσο, αυτή η ανθεκτικότητα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς αντανακλά κυρίως τη σταδιακή κλιμάκωση-αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και όχι την πλήρη αποτίμηση των κινδύνων από τις αγορές.

Οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν επιδεινωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης, ωστόσο παραμένουν σαφώς ηπιότερες σε σχέση με τα επίπεδα έντασης που καταγράφηκαν σε προηγούμενες περιόδους διεθνούς αναταραχής. Σε σύγκριση με παλαιότερες κρίσεις, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας. Την ίδια στιγμή, η μέχρι τώρα σχετικά περιορισμένη προσαρμογή υποδηλώνει ότι οι αγορές δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως δυσμενή σενάρια.

Ο πληθωρισμός ως βασικό κανάλι μετάδοσης

Το βασικό κανάλι της σύγκρουσης που επηρεάζει τις αγορές είναι πληθωριστικές προσδοκίες. Η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει αυξήσει τα επιτόκια και τις αποδόσεις διεθνώς, ενώ οι καμπύλες αποδόσεων έχουν επιπεδωθεί, καθώς τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια αυξάνονται ταχύτερα από τα μακροπρόθεσμα. Αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο περιβάλλον για τις κεντρικές τράπεζες. Από τη μία πλευρά απαιτείται αυστηρή νομισματική πολιτική για τον έλεγχο του πληθωρισμού, από την άλλη η παρατεταμένη σύγκρουση επιβαρύνει την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ξεκάθαρη επικοινωνιακή γραμμή από τις κεντρικές τράπεζες, η αξιοπιστία, η θεσμική ανεξαρτησία και η έγκαιρη αυστηροποίηση, όταν απαιτείται, είναι απαραίτητες για τη σταθεροποίηση των προσδοκιών.

Στο επίκεντρο αναδυόμενες χρηματοπιστωτικές ευπάθειες

Η άνοδος των αποδόσεων έχει επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που συνδέονται με το δημόσιο χρέος. Πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες εισέρχονται στην παρούσα φάση με υψηλά επίπεδα χρέους και περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο, όπως τονίζει το ΔΝΤ. Παράλληλα, η μετατόπιση της επενδυτικής βάσης - από τις κεντρικές τράπεζες προς μη τραπεζικούς, πιο ευαίσθητους στις τιμές επενδυτές - ενδέχεται να καταστήσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων πιο ευμετάβλητες και πιο ευαίσθητες σε πληθωριστικά σοκ σε σχέση με το παρελθόν.

Οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται πιο ευάλωτες σε αυτές τις εξελίξεις. Οι υψηλές αποτιμήσεις πριν από το σοκ, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη εξάρτηση από τις ροές χαρτοφυλακίων ομολόγων και στρατηγικών carry trade, έχουν ενισχύσει την έκθεση στο διεθνές επενδυτικό κλίμα. Αν και η ανθεκτικότητα έχει βελτιωθεί την τελευταία δεκαετία σε αρκετές χώρες, οι ευπάθειες παραμένουν έντονες σε οικονομίες με υψηλές ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης ή ασταθή επενδυτική βάση.

Οι βασικοί κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν εντοπίζονται στο αρχικό σοκ, αλλά στους μηχανισμούς που μπορούν να το ενισχύσουν, μετατρέποντας τη μεταβλητότητα και τις ρευστοποιήσεις σε πιο οξείες πιέσεις. Η αυξημένη μόχλευση σε τμήματα του μη τραπεζικού κλάδου, η μεγαλύτερη συγκέντρωση στις αγορές μετοχών και τα ιστορικά χαμηλά περιθώρια πιστωτικού κινδύνου αυξάνουν την πιθανότητα απότομων, αναγκαστικών πωλήσεων και αιφνίδιων πιέσεων ρευστότητας, μέσω margin calls και απαιτήσεων για πρόσθετες εξασφαλίσεις.

Η αγορά ιδιωτικής πίστωσης αποτελεί βασικό σημείο προσοχής. Η ταχεία ανάπτυξη του direct lending έχει ενισχύσει τη σημασία της για την οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ωστόσο η περιορισμένη διαφάνεια, οι πρακτικές αποτίμησης, η χρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα έναντι μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού και η αύξηση των επισφαλειών δημιουργούν προκλήσεις. Παρότι αυτές οι ευπάθειες δεν έχουν ακόμη δοκιμαστεί σε συνθήκες ισχυρού αρνητικού σοκ, η ύπαρξή τους συνεπάγεται ότι το σύστημα είναι περισσότερο εκτεθειμένο, ακόμη κι αν οι αγορές μέχρι στιγμής λειτουργούν ομαλά.

Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη...

Πέρα από τη νομισματική πολιτική, και άλλοι βασικοί τομείς πολιτικής διαθέτουν άνισα περιθώρια παρέμβασης. Η δημοσιονομική πολιτική περιορίζεται από τα υψηλά επίπεδα χρέους και τα επίμονα ελλείμματα. Αντίθετα, τα εργαλεία χρηματοπιστωτικής σταθερότητας εμφανίζονται πιο ευέλικτα. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν μειώσει τους ισολογισμούς τους, διατηρώντας περιθώριο για παρεμβάσεις μέσω αγορών στοιχείων ενεργητικού, εφόσον χρειαστεί, ενώ τα πλαίσια διαχείρισης κρίσεων και οι μηχανισμοί παροχής ρευστότητας είναι ισχυρότεροι σε σχέση με το παρελθόν. Παράλληλα, μπορούν να αξιοποιηθούν στοχευμένα μακροπροληπτικά μέτρα, ενισχυμένη εποπτεία, αποτελεσματικά stress tests και κατάλληλα σχεδιασμένα εργαλεία ρευστότητας.

Όπως σημειώνει το ΔΝΤ, οι υψηλές αποτιμήσεις, τα διατηρούμενα κίνητρα ανάληψης κινδύνου και οι ισχυρότεροι μηχανισμοί μετάδοσης σημαίνουν ότι οι κίνδυνοι παραμένουν για επί τα χείρω αναθεωρήσεις, ακόμη και αν οι αγορές έχουν προσαρμοστεί μέχρι στιγμής ομαλά. Κατά συνέπεια, η πρόκληση για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής δεν είναι η πρόβλεψη του επόμενου σοκ, αλλά ο περιορισμός των ευπαθειών και η διασφάλιση ότι το σύστημα μπορεί να απορροφήσει πιέσεις χωρίς να τις εντείνει. Σε ένα περιβάλλον επαναλαμβανόμενων διαταραχών στην προσφορά και αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη — απαιτεί ενεργή προστασία.