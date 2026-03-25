Πτώση 5% στο πετρέλαιο - Έτοιμος για νέα αποδέσμευση αποθεμάτων ο ΔΟΕ

Πετρέλαιο: Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας "έτοιμος" για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου , δηλώνει ο επικεφαλής του Μπιρόλ, κατόπιν αιτήματος της Ιαπωνίας

Συνέχισαν την καθοδική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου την Τετάρτη, καθώς το τοπίο των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν παραμένει ασαφές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται «σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και υπέδειξε ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία, ενώ μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαβίβασε στις αρχές του Ιράν σχέδιο 15 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ωστόσο, το Ιράν διαμηνύει πως οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους.

Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent καταγράφουν πτώση κατά 5,9% στα 94,49 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχωρούν κατά 5,7% στα 94,49 δολάρια ανά βαρέλι.

Έτοιμος για νέα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ο ΔΟΕ, «εάν χρειαστεί»

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) δήλωσε σήμερα «έτοιμος» να προχωρήσει σε νέα αποδέσμευση ποσοτήτων πετρελαίου «εάν και όταν χρειαστεί», ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που προκάλεσε άλμα των τιμών των υδρογονανθράκων, βρίσκεται στην 26η ημέρα του.

Οι δηλώσεις του Φατίχ Μπιρόλ έγιναν σε απάντηση αιτήματος της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, κατά τη συνάντησή τους στο Τόκιο, να «προετοιμαστεί για να πραγματοποιήσει» μια τέτοια συντονισμένη επιχείρηση.

Ο ΔΟΕ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό τον μήνα ότι τα κράτη-μέλη του θα αποδεσμεύσουν 400 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματά τους για να αμβλύνουν τον αντίκτυπο από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο οργανισμός.

Υπάρχει «ακόμα σημαντική ποσότητα πετρελαίου στα αποθέματά μας», δήλωσε ο Μπιρόλ. «Το 80% των αποθεμάτων μας συνεχίζει να είναι εκεί. Αυτά τα 400 εκατ. βαρέλια αντιπροσώπευαν μόνο το 20% των αποθεμάτων μας», δήλωσε. «Εάν και όταν χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι… αλλά πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα είναι απαραίτητο». «Ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρή απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια αλλά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι έτοιμος να διαδραματίσει τον ουσιαστικό του ρόλο της προστασίας της παγκόσμιας ενεργειακής ασφάλειας», πρόσθεσε.