Χρήσιμα tips που επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης της σύνταξης - Τι πρέπει να κάνουν οι 60αρηδες

Οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν την ηλικία των 62 ετών δεν θα πρέπει να περιμένουν τελευταία στιγμή για να κινήσουν την διαδικασία συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία έναν χρόνο νωρίτερα.

Έτοιμος να απονέμει συντάξεις σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης θα είναι ο ΕΦΚΑ από το 2027, όταν θα ολοκληρωθεί το ψηφιακό μητρώο ενσήμων και θα καταργηθεί το υπάρχον σύστημα απονομών μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Ωστόσο, οι ασφαλισμένοι που πλησιάζουν την ηλικία των 62 ετών δεν θα πρέπει να περιμένουν τελευταία στιγμή για να κινήσουν την διαδικασία, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία έναν χρόνο νωρίτερα (ειδικά όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση), ώστε να συρρικνωθεί ο χρόνος αναμονής και να είναι πλήρης ο φάκελος της αίτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι ασφαλισμένοι θέλουν να επιταχύνουν την έξοδο προς την σύνταξη θα πρέπει να προβούν στις εξής ενέργειες:

Ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης

Η σωστή καταμέτρηση ενσήμων δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνικό βήμα πριν από την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλά αντιθέτως, συνιστά το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται ολόκληρη η συνταξιοδοτική στρατηγική.

Διότι, εφόσον τα ένσημα δεν έχουν αποτυπωθεί με ακρίβεια, τότε κάθε υπολογισμός που ακολουθεί — είτε αφορά το όριο ηλικίας είτε το ποσό σύνταξης — ενδέχεται να είναι εσφαλμένος.

Το βήμα της ανακεφαλαίωσης προλειαίνει το έδαφος, καθώς επιταχύνει κατά πολύ τη διαδικασία έκδοσης της σύνταξης. Ζητώντας την ανακεφαλαίωση των ενσήμων σας στο σύνολο των επιχειρήσεων που έχετε εργασθεί εξασφαλίζετε λιγότερη ταλαιπωρία για τον αρμόδιο υπάλληλο του ασφαλιστικού φορέα που θα αναλάβει την αίτησή σας, καθώς θα έχει έτοιμο τον ασφαλιστικό σας χρόνο.

Όσοι υπάγεστε στο πρ. ΙΚΑ μπορείτε να ζητήσετε ψηφιακή ανακεφαλαίωση, ενώ για τους υπόλοιπους αρκεί μια βεβαίωση ασφάλισης.

Εξαγορά πλασματικών ετών

Η αναγνώριση πλασματικών χρόνων μπορεί να συμπληρώσει τα κενά του χρόνου ασφάλισης που απαιτείται ώστε να εξασφαλιστεί η γρηγορότερη έξοδος. Την μέθοδο αυτή προτιμούν τόσο οι δημόσιοι υπάλληλοι, ώστε να θεμελιώσουν χρόνο συνταξιοδότησης, όσο και οι ιδιωτικοί προκειμένου να συμπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης ώστε να συνταξιοδοτηθούν στα 62 έτη.

Η έξοδος στη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας είναι εφικτή για όσους έχουν τουλάχιστον 33-34 έτη πραγματικής ασφάλισης και προχωρούν σε εξαγορά πλασματικών ετών ώστε να φτάσουν τα 40 συνολικά έτη.

Ωστόσο η εξαγορά πλασματικών ετών συνεπάγεται ένα επιπλέον κόστος για τον ασφαλισμένο, το οποίο εξαρτάται από το μισθό και το ημερομίσθιο που λαμβάνει τη δεδομένη χρονική στιγμή που αποφασίζει να προχωρήσει στην εξαγορά.

Το κόστος των πλασματικών ετών για τους μισθωτούς είναι 20% επί του μισθού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, ή του τελευταίου 12μήνου εφόσον δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση. Δηλαδή το κόστος με βάση το νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, θα είναι 184 ευρώ το μήνα και 2.208 ευρώ ετησίως.

Στο Δημόσιο για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από 1/1/2020 και μετά, η εξαγορά γίνεται με εισφορά 20% επί του μισθού.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες, ο κάθε μήνας αναγνώρισης κοστίζει όσο και η μηνιαία εισφορά για τον κλάδο σύνταξης. Έτσι κάθε χρόνο που αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, αυξάνεται και το κόστος αναγνώρισης πλασματικού χρόνου. Με τον τρόπο αυτό το κόστος κυμαίνεται από 244 έως 659 ευρώ μηνιαίως ανά πλασματικό έτος, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που ανήκει ο καθένας.

Η αίτηση για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί τώρα και να ενεργοποιηθεί αργότερα, κοντά στη συνταξιοδότηση με το κόστος να καθορίζεται τη στιγμή της αίτησης. Η εξαγορά για όλους τους ασφαλισμένους μπορεί να γίνει εφάπαξ, ή με παρακράτηση από το μικτό ποσό της μηνιαίας σύνταξης.

Τακτοποίηση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ

Ειδικά για τους μη μισθωτούς, η εξόφληση ή τακτοποίηση των οφειλών τους προς τον ΕΦΚΑ είναι αναγκαία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης. Στην περίπτωση που τα χρέη υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ (ή τα 10.000 αν είναι αγρότες), οι ασφαλισμένοι πρέπει να εξοφλήσουν το επιπλέον ποσό εντός διμήνου από την αίτηση συνταξιοδότησης, αλλιώς η αίτηση ακυρώνεται.

Εναλλακτικά, μπορούν να ρυθμίσουν το υπερβάλλον ποσό και να επανέλθουν με νέα αίτηση, αφού «κατεβάσουν» την οφειλή στις 30.000 ευρώ και συμψηφίζοντας στη συνέχεια το υπόλοιπο χρέος με τη σύνταξη. Σύντομα θα ενεργοποιηθεί και η νέα ρύθμιση σε 72 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο στο 5,84% και ελάχιστη μηνιαία δόση στα 30 ευρώ. Εναλλακτικά υπάρχει και η ρύθμιση των 24 δόσεων.

Εφόσον ο ασφαλισμένος καταφέρει να περιορίσει την οφειλή κάτω τα όρια που ορίζει ο νόμος, το υπόλοιπο ποσό αποπληρώνεται σε 60 δόσεις, με κρατήσεις που φτάνουν έως και το 60% του μηνιαίου ποσού της σύνταξης.