Κοντογεώργης: Αναπαλαίωση το κόμμα Τσίπρα, χωρίς προτάσεις για το μέλλον

ο χώρος του πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ παράγει περισσότερο... δράμα ή μάλλον ιλαροτραγωδία μερικές φορές, από όσο μπορούμε να αντέξουμε, αναφέρει ο υφυπ. παρά τω πρωθυπουργώ.

Σε μια διεξοδική, εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο Mega το βράδυ του Σαββάτου, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης ξεκίνησε από τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, με αφορμή τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Όπως σχολίασε, λοιπόν, «ο χώρος του πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ παράγει περισσότερο... δράμα ή μάλλον ιλαροτραγωδία μερικές φορές, από όσο μπορούμε να αντέξουμε».

Ενώ ειδικώς για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του παρατήρησε ότι «δεν έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι καινούριο», με άλλα λόγια «παρουσίασε μια μανιέρα, κάποια πράγματα από το παρελθόν. Βλέπουμε μια αναπαλαίωση με τα ίδια σχεδόν, στελέχη, ίσως κάποιες προσθήκες».

Αλλά, συνέχισε, «εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για το μέλλον», τονίζοντας συγχρόνως ότι «από τότε που ανέλαβε τα ηνία της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαμε μια ευρύτερη κοινωνική συμμαχία από ανθρώπους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, από ανθρώπους που αισθάνθηκαν ότι οι διαχωριστικές γραμμές είχαν καταπέσει».

Και προσέθεσε: «Αυτή η κοινωνική συμμαχία παραμένει ισχυρή». Εξ άλλου, συμπλήρωσε, «το σημαντικό διαφοροποιητικό στοιχείο ήταν ότι τα τελευταία επτά χρόνια η κυβέρνηση άσκησε μια πολιτική που απευθυνόταν σε όλους τους Έλληνες πολίτες χωρίς διαχωρισμούς».

Στο σημείο αυτό ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ επικαλέσθηκε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και πώς αυτά «δείχνουν την ανάγκη για σταθερότητα πέραν των εκλογικών ορίων της ΝΔ».

Αναγνώρισε πάντως ότι οι πολίτες μπορεί να μην εισπράττουν πλήρως τα βήματα που έχουν γίνει σε διάφορους τομείς, ιδίως στην οικονομία ενώ ζήτησε να συνυπολογισθεί «η λογική φθορά και κόπωση μετά από επτά χρόνια». Εν τούτοις παρατήρησε ότι «είμαστε σε μια αφετηρία που δεν απέχει πολύ από εκείνη δέκα μήνες πριν τις εκλογές του 2023. Οι συνθήκες είναι διαφορετικές φυσικά, άλλο τα τέσσερα χρόνια άλλο τα επτά χρόνια».

Επέμεινε δε, «στη ρότα που έχουμε χαράξει κι επιμένει και ο πρωθυπουργός, δουλειά - προοπτική για την επόμενη ημέρα - δημόσιο ύφος». Και υπογράμμισε ότι «σε σχέση με το προεκλογικό πρόγραμμα του 2023 έχομε εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος».

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης διαβεβαίωσε ότι «θα κρατήσουμε τη χώρα μας στη σωστή γραμμή με δημοσιονομική σταθερότητα και βοηθώντας εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη», αλλά και «με περισσότερες ίσες ευκαιρίες για όλους. Μόνον έτσι η πατρίδα μας μπορεί να πάει μπροστά».

Ερωτηθείς για τον επικείμενο ανασχηματισμό, ο υφυπουργός είπε πως «αυτές είναι αποφάσεις του πρωθυπουργού». Πάντως, διευκρίνισε, «κάθε υπουργός που αναλαμβάνει, έχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις να φέρει σε πέρας». Επιπλέον, συνέχισε, «ο κ. Μαρινάκης είναι ένας καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος» και κατέληξε λέγοντας ότι «στην κυβέρνηση είμαστε στη λογική ότι έχουμε δέκα μήνες μπροστά μας με συγκεκριμένες προτεραιότητες».

Στο ερώτημα περί πρόωρων εκλογών αφού υπενθύμισε ότι «και το 2022 γινόταν η ίδια συζήτηση», σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός έχει δείξει με τη στάση του όλο το προηγούμενο διάστημα ότι έχει μια συγκεκριμένη αντίληψη, ότι η κυβέρνηση εκλέγεται για τέσσερα χρόνια». Εξ άλλου, «στο προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήσαμε για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δέκα μηνών».

Αλλάζοντας θέμα, για τα μέτρα στήριξης, εν πρώτοις παρέπεμψε στην προηγούμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και «τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση» που ανακοινώθηκε και εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου και η οποία «στόχευε και στοχεύει στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων ανθρώπων που μπαίνουν στην αγορά εργασίας. Και σε αυτή τη ΔΕΘ θα κινηθούμε σε αυτή τη λογική», με μέτρα που βελτιώνουν «το εισόδημα των επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να δραστηριοποιηθούν, αλλά και των φυσικών προσώπων. Σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε», προανήγγειλε.

Ειδικότερα, «οι φοροελαφρύνσεις είναι πάντα η στόχευση» και υπάρχουν διάφορες σκέψεις αλλά (πρέπει) να δούμε την εξέλιξη της κρίσης, των δημοσιονομικών μεγεθών του τουρισμού το επόμενο διάστημα».

Ειδικώς για τον τουρισμό είπε ότι «πάει και θα πάει καλά» και ως τώρα «δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα από την κρίση στον Κόλπο». Τέλος, «οι εκτιμήσεις των ανθρώπων του τουρισμού είναι ότι αυτή η χρονιά θα πάει καλά».

Σε σχέση με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων είπε ότι όποιες θεσμικές παρεμβάσεις ήταν να γίνουν, έγιναν το 2022 οπότε και προέκυψε η συγκεκριμένη υπόθεση. Από εκεί και πέρα «η δικαιοσύνη αποφαίνεται και θα αποφανθεί και σε δεύτερο βαθμό».

Επιστρέφοντας στα της ακρίβειας ανέφερε ότι «είναι πρόβλημα και μας προβληματίζει πάρα πολύ», προσθέτοντας ότι «εκεί που βλέπαμε μια ύφεση στις τιμές των τροφίμων», υπήρξε η κρίση στον Περσικό Κόλπο και προφανώς «το ενεργειακό κόστος φτάνει στην εθνική οικονομία και την επηρεάζει».

Ενώ σε ερώτημα για ενδεχόμενη μείωση των έμμεσων φόρων απάντησε ότι «η πείρα και οι αναλύσεις του Υπουργείου Οικονομικών έχουν δείξει ότι οι παρεμβάσεις στους έμμεσους φόρους δεν διακρίνονται από το στοιχείο της κοινωνικής δικαιοσύνης».

Στο σημείο αυτό, μάλιστα, έκανε και ένα σχόλιο για τη φορολογική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης: «Το μόνο φόρο που είχε μειώσει ο κ. Τσίπρας στην τετραετία, πενταετία του ήταν ο φόρος για τον τζόγο».

Κληθείς να τοποθετηθεί για τη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων στο 5% αντέτεινε ότι «οδήγησε σε βελτίωση της επενδυτικής δραστηριότητας, σε αύξηση της οικονομίας και μέσα από αυτή τη διαδικασία βγαίνουν ωφελημένοι και οι εργαζόμενοι. Το μείγμα της πολιτικής ως προς αυτό δεν μπορεί να αλλάξει», διεμήνυσε εν κατακλείδι.

Ένα από τα τελευταία θέματα της συνέντευξης ήταν οι πολιτικές κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Εδώ, ο Θ. Κοντογεώργης δήλωσε: «Εκτιμώ τον κύριο Σαμαρά, είχα συνεργασθεί μαζί του το 2012 - 2014. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός και προΐστατο μιας συλλογικής προσπάθειας να βγει από την κρίση». Επίσης, «ο κ. Σαμαράς είναι περίπου 50 χρόνια στην πολιτική, είναι έμπειρος, γνωρίζει τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας αλλά και τον ίδιο προσωπικά. Είναι μια προοπτική που δεν μας ευχαριστεί».

Και, εκφράζοντας την προσωπική του θέση, εξέφρασε την ελπίδα του να μην κάνει κόμμα, «όχι επειδή φοβάμαι κάποια ζημιά για τη ΝΔ», διευκρίνισε δε. Είναι «λάθος και άδικη η κριτική του κυρίου Σαμαρά» για τα ελληνοτουρκικά και τα εθνικά θέματα εν γένει και «οι άνθρωποι που είναι κοντά στην κυβέρνηση ή το σκέφτονται (να την ψηφίσουν) δεν ακούν αυτή την κριτική, μπορεί να ακούν άλλα θέματα, όπως η ακρίβεια». Και επιχειρηματολόγησε για το ότι δεν επηρεάζονται οι ψηφοφόροι της ΝΔ από αυτήν την κριτική επικαλούμενος την αμυντική ενίσχυση όπως και την ενίσχυση του διπλωματικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Και, κλείνοντας, «στην κυβέρνηση δεν γίνεται συζήτηση για το ποιον προτιμά ως αντίπαλο, η κυβέρνηση δεν μπορεί να χτίσει αντίπαλο. Αυτό που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση, είναι να κοιτάξει τα του οίκου της: να βελτιώσει την πατρίδα και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας», κατέληξε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ