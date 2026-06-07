Τραμπ: Συμφωνία με την Τεχεράνη δεν σημαίνει άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ., «πιο λογικό» από τον προκάτοχό του.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να αποσύρει τους περίπου 50.000 στρατιώτες που συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν μέχρι «να ολοκληρώσουμε την αποστολή» στη χώρα.

«Δεν θεωρώ ότι (οι στρατιώτες) βρίσκονται σε κίνδυνο», είπε ο Τραμπ στην παρουσιάστρια της εκπομπής του NBC «Meet the Press», Κρίστεν Γουέλκερ, κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς συνέντευξης που μαγνητοσκοπήθηκε την Παρασκευή και δημοσιεύθηκε την Κυριακή. «Διαθέτουμε την καλύτερη άμυνα που έχει δει ποτέ κανείς. Διαθέτουμε την καλύτερη επίθεση που έχει δει ποτέ κανείς. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος.»

«Θα έλεγα ότι θα ήταν ανόητο να το κάνουμε αυτό, γιατί ίσως χρειαστεί να τους χρησιμοποιήσουμε», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Τραμπ συνέκρινε τον αριθμό των απωλειών στην επιχείρηση στο Ιράν με τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, κατά τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν περισσότερους από 58.000 στρατιώτες.

«Έχουμε χάσει 13 ανθρώπους εδώ και αυτό είναι πολύ. Δεκατρείς άνθρωποι είναι πάρα πολλοί», είπε ο Τραμπ. «Αλλά, αν κοιτάξετε το Βιετνάμ, όπου σκοτώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, αν κοιτάξετε οποιονδήποτε από τους τελευταίους επτά ή οκτώ πολέμους όπου σκοτώθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, εμείς χάσαμε 13. Και πάλι, οι 13 είναι πάρα πολλοί. Δεν θέλω να χάσουμε κανέναν. Όμως οι 13 είναι λιγότεροι από όσους θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς.» «Πιστεύω ότι κάνουμε εξαιρετική δουλειά», πρόσθεσε.

Η συμφωνία είναι κοντά

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για μια ακόμη φορά ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται «πολύ κοντά» στην επίτευξη συμφωνίας για τον οριστικό τερματισμό της σύγκρουσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι επιμένει σε αυστηρότερους όρους που θα αποκλείουν όχι μόνο την ανάπτυξη αλλά και την αγορά ή απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

«Αν καταλήξουμε σε συμφωνία και έχουμε πλέον φιλικές σχέσεις, θα πάμε όλοι μαζί. Θα χρησιμοποιήσουμε τον δικό μας εξοπλισμό. Θα το απομακρύνουμε και θα το καταστρέψουμε, είτε επιτόπου είτε εκτός εγκαταστάσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά για το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μια νέα συμφωνία δεν θα συνοδευτεί από άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων – κάτι το οποίο ζητά η Τεχεράνη. «Αυτό έρχεται μετά. Αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν καλή δουλειά, τότε αρχίζουμε να συζητάμε», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, επέκρινε τον Ομπάμα για τη μεταφορά 400 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ιράν λίγο μετά την υπογραφή της προηγούμενης συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ωφελήθηκε σημαντικά από την άρση των οικονομικών περιορισμών.

Πιο λογικός απ' τον προκάτοχό του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, στη συνέντευξή του στο NBC έκανε αναφορά και στον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον οποίο χαρακτήρισε «πιο λογικό» από τον προκάτοχό του, προσθέτοντας ότι ο Χαμενεΐ είναι «αρκετά σοβαρά τραυματισμένος».

«Είναι νεότερος, πιστεύω, πιο λογικός. Τραυματισμένος - είναι αρκετά σοβαρά τραυματισμένος. Υπάρχει λοιπόν μια κάποια γενναιότητα σε αυτό», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη του.

Ο νέος ηγέτης - ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ - δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που τραυματίστηκε σε ισραηλινή επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκαλύψει τι γνωρίζει σχετικά με την τοποθεσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. «Δεν θέλω να πω αν γνωρίζω ή όχι πού βρίσκεται, αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το γνωρίζω», δήλωσε.

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