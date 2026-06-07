Τσουκαλάς: Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ

Ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030, αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού σχολίασε ο ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς αναφέροντας ότι «ο Πρωθυπουργός που έγινε συνώνυμος με τη στασιμότητα, δεν μπορεί να μιλά για την Ελλάδα του 2030. Δεν μπορεί το μέλλον της χώρας να είναι οι κοινωνικές ανισότητες, η οικονομική υστέρηση, η αποδυνάμωση των θεσμών και η αναποτελεσματικότητα».

Ο κ Τσουκαλάς επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη πώς συνειδητά απέφυγε τις ευθύνες του σχετικά με την υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε παράνομες και καταχρηστικές τις πρακτικές των servicers και των τραπεζών με την ανοχή της κυβέρνησης να υπολογίζουν τον τόκο στο κεφάλαιο και όχι στη δόση.

«Θα επιβαρύνει και πάλι με δικαστικά έξοδα τους δανειολήπτες που έχουν καταβάλλει αχρεωστήτως περισσότερα χρήματα και εκείνους που απεντάχθηκαν από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου ή θα δώσει δίκαιη λύση; Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση της απόφασης της Ολομέλειας και η κυβέρνηση το είχε απορρίψει», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Σημείωσε ότι «ο Πρωθυπουργός υπερηφανεύεται για την καθυστερημένη αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ αλλά ξεχνά πως με ευθύνη του έμειναν ανενεργές οι διατάξεις του άρθρου 130 του ν.4611/2019 που προέβλεπαν από τότε προοδευτικό ακατάσχετο λογαριασμό ανάλογα με την πορεία της ρύθμισης», ενώ «προπαγανδίζει τις πολιτικές βιτρίνας με τις οποίες προσπαθεί να κρύψει την κατάρρευση του ΕΣΥ», αλλά δεν σχολιάζει τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σύμφωνα με τα οποία 1 στους 9 Έλληνες και Ελληνίδες αδυνατεί να λάβει την περίθαλψη που χρειάζεται. «Το δόγμα «μη σου τύχει κάτι», δεν είναι η δημόσια υγεία που δικαιούται και αξίζει ο ελληνικός λαός.

Κύριε Πρωθυπουργέ, η Ελλάδα του 2030 σίγουρα δεν θα προκύψει από μια κυβέρνηση που απέτυχε παταγωδώς και σπατάλησε επτά χρόνια», παρατήρησε ο κ., Τσουκαλάς και κατέληξε: «Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ και την προοπτική που δίνει η πολιτική αλλαγή με σιγουριά και ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ