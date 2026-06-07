ΗΠΑ: Εξετάζουν να διοχετεύσουν «παγωμένα» ιρανικά κεφάλαια σε χώρες του Κόλπου ως πολεμικές αποζημιώσεις

Ο Αμερικάνος ΥΠΟΙΚ Μπέσεντ φέρεται να έδωσε εντολή σε ομάδα να εκτιμήσει το κόστος των ζημιών που προκάλεσε το Ιράν σε συμμάχους των ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιχειρήσουν να ανακατευθύνουν «παγωμένα» ιρανικά περιουσιακά στοιχεία προς τα κράτη του Κόλπου για την ανοικοδόμηση και την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η Τεχεράνη, μετά από ένα κύμα επιθέσεων κατά του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, προχώρησε σε νέες εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Σύμφωνα με το CNBC, o υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, έδωσε εντολή σε ομάδα να εκτιμήσει το κόστος των ζημιών που προκάλεσε το Ιράν σε συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, ανέφερε η πηγή το Σάββατο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα εξετάσουν επίσης το ενδεχόμενο χρήσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκατάσταση οποιασδήποτε μελλοντικής καταστροφής.

Η αποκάλυψη αυτή έγινε μία ημέρα αφότου ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε στο CNN ότι μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος διαρκεί ήδη τρεις μήνες, εξαρτάται από την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν βαλτώσει

Η πηγή δεν διευκρίνισε τι είδους περιουσιακά στοιχεία εξετάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Η διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τα νέα μέτρα δεν φαινόταν να περιορίζεται αποκλειστικά σε δεσμευμένα ή παγωμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η απειλή ανακατεύθυνσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσε να δημιουργήσει μια νέα πηγή έντασης σε μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία δοκιμάστηκε εκ νέου αυτό το Σαββατοκύριακο με επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.

Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν βαλτώσει, αν και υπουργός από το Πακιστάν, που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, ταξίδεψε στην Τεχεράνη το Σάββατο μεταφέροντας επιστολή προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς παράκτιους σταθμούς ραντάρ στο Γκορούκ και στο νησί Κεσμ, αμφότερα στα Στενά του Ορμούζ, νωρίς το Σάββατο, αφού κατέρριψαν drones που είχε εκτοξεύσει το Ιράν και τα οποία, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), αποτελούσαν απειλή για τη ναυσιπλοΐα. Αργότερα το Σάββατο, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ακόμη δύο ιρανικά επιθετικά drones που απειλούσαν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι ανταπέδωσαν πλήττοντας αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους που πέρασαν πάνω από κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας υλικές ζημιές αλλά χωρίς ανθρώπινα θύματα.

Στο Μπαχρέιν ήχησαν σειρήνες και οι κάτοικοι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο. Τόσο το Κουβέιτ όσο και το Μπαχρέιν καταδίκασαν τις επιθέσεις.

Αργότερα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις και στις δύο χώρες με βαλλιστικούς πυραύλους. Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι έξι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας έβδομος δεν έφτασε ποτέ στον στόχο του.

Φωτογραφία @AP

