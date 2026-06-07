OPEC+: Συμφωνία για συμβολική αύξηση της πετρελαϊκής παραγωγής

Επτά χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, θα αυξήσουν τον συλλογικό στόχο παραγωγής τους μόλις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο.

Οι βασικές χώρες του OPEC+ συμφώνησαν σε μια ακόμη μικρή, περισσότερο συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου για τον Ιούλιο, παρά το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο εμποδίζει τις περισσότερες από αυτές να την υλοποιήσουν στην πράξη.

Επτά χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, θα αυξήσουν τον συλλογικό στόχο παραγωγής τους κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα τον επόμενο μήνα, συνεχίζοντας τη σταδιακή διαδικασία επανεκκίνησης της παραγωγής που είχε παγώσει τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση του OPEC+ μετά από τηλεδιάσκεψη την Κυριακή.

Ωστόσο, επειδή τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά λόγω του πολέμου με το Ιράν και οι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής αναγκάζονται να μειώσουν την παραγωγή τους, η απόφαση αυτή παραμένει κυρίως θεωρητική προς το παρόν. Θα μπορούσε να γίνει ουσιαστική όταν επαναλειτουργήσει η θαλάσσια δίοδος και οι αγοραστές επιστρέψουν για να αναπληρώσουν τα μειωμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως.

Σύμφωνα με αναλύτρια της RBC Capital Markets, πρόκειται ουσιαστικά για υποθετικά σενάρια, καθώς οι περισσότερες ποσότητες παραμένουν «παγιδευμένες».

Αν και οι ρωσικές εξαγωγές δεν επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο, η παραγωγή της Ρωσίας έχει μειωθεί σε χαμηλό 10 μηνών λόγω εντατικοποίησης ουκρανικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές.

Παρά το γεγονός ότι η αύξηση της παραγωγής στις ΗΠΑ και η μειωμένη ζήτηση από την Κίνα έχουν περιορίσει την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, τα καύσιμα όπως η βενζίνη, το ντίζελ και το αεροπορικό καύσιμο έχουν αυξηθεί σημαντικά, πιέζοντας τους καταναλωτές και αυξάνοντας τον κίνδυνο οικονομικής ύφεσης.

Η επόμενη συνεδρίαση του OPEC+ έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιουλίου.

Η τηλεδιάσκεψη της Κυριακής περιλάμβανε επίσης διοικητικές συναντήσεις, την πρώτη για τους βασικούς υπουργούς του OPEC μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον οργανισμό, καθώς και συνεδριάσεις της ευρύτερης συμμαχίας OPEC+ και της συμβουλευτικής επιτροπής της.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποχώρησαν επίσημα από τον οργανισμό την 1η Μαΐου, μετά από δεκαετίες συμμετοχής, λόγω διαφωνιών για τις ποσοστώσεις παραγωγής που περιόριζαν τις επενδυτικές τους δυνατότητες.

Για το μεγαλύτερο μέρος του τελευταίου έτους, οι χώρες του OPEC+ επανέφεραν σταδιακά την παραγωγή που είχε περικοπεί, προσπαθώντας να αποφύγουν υπερπροσφορά και να στηρίξουν τις τιμές. Ωστόσο, η πραγματική αύξηση παραγωγής έχει μείνει πίσω από τους στόχους λόγω επενδυτικών περιορισμών, παλαιών κοιτασμάτων και κυρώσεων που έχουν μειώσει την παραγωγική ικανότητα πολλών μελών.