Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Πακιστάν παρέδωσε πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν

Το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, δήλωσε στο Reuters σήμερα ανώτερη ιρανική πηγή, όμως ο τόπος τυχόν διαπραγματεύσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Η πηγή, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της λόγω του ευαίσθητου ζητήματος, δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης ούτε διευκρίνισε αν πρόκειται για την πρόταση πλαίσιο 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, στο οποίο έχουν αναφερθεί μέσα ενημέρωσης.

Η Τουρκία μεταφέρει μηνύματα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών». Από την πλευρά του ο Χαρούν Αρμαγκάν αναπληρωτής επικεφαλής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις στο κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, το AKP, δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Άγκυρα «διαδραματίζει ρόλο στη μεταφορά μηνυμάτων». Ο Αρμαγκάν δεν διευκρίνισε σε ποια μηνύματα αναφέρεται, αλλά σημείωσε ότι αυτά μεταφέρονται και στις χώρες του Κόλπου.

Νέα κύματα επιθέσεων

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες νέες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον γειτόνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας στον Κόλπο και του Ισραήλ, ενώ την ίδια ώρα οι αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων φάνηκαν να καθησυχάζουν κάπως τις αγορές.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται «αυτή τη στιγμή» τους όρους για να τερματιστεί ο πόλεμος, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας πως ο ειδικός απεσταλμένος του Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπιο συμμετέχουν στην υποτιθέμενη διαδικασία.

Μέσα ενημέρωσης, ανάμεσά τους στις ΗΠΑ η New York Times, ο ιστότοπος Axios και στο Ισραήλ το Κανάλι 12, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Τραμπ διαβίβασε στις αρχές του Ιράν σχέδιο 15 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος, μέσω Πακιστάν, καθώς το Ισλαμαμπάντ διατηρεί σχέσεις και με τις δυο αντιμαχόμενες πλευρές. Πηγές του Καναλιού 12, οι οποίες δεν κατονομάστηκαν, ανέφεραν ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, ώστε η Τεχεράνη να εξετάσει την πρόταση.

Τα πρώτα πέντε από τα δεκαπέντε σημεία του σχεδίου αφορούν το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, με την αξίωση η Τεχεράνη να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -κάτι που το Ιράν επιμένει επί δεκαετίες πως ουδέποτε είχε πρόθεση να κάνει-, να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που διαθέτει σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί, να σταματήσει τελείως να εμπλουτίζει ουράνιο, καθώς και να πάψουν οριστικά να λειτουργούν μεγάλες ιρανικές εγκαταστάσεις του τομέα της πυρηνικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τριών κυριότερων (Νατάνζ, Ισφαχάν, Φορντό). Ακόμη μια απαίτηση είναι το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει, να χρηματοδοτεί και να εξοπλίζει διάφορα κινήματα στην περιοχή, από τη Χεζμπολά στον Λίβανο ως τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, και ακόμη, να επιβληθούν περιορισμοί στην ποσότητα των πυραύλων που θα μπορεί να διαθέτει ο ιρανικός στρατός και τη δραστική εμβέλειά τους. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα εξασφαλίσει την άρση διεθνών κυρώσεων σε βάρος του και υποστήριξη στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, πάντα κατά τα δημοσιεύματα.

Ιράν: Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους

Οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους, δήλωσε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, όπως μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μία ημέρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θέλει να συνάψει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Μήπως το επίπεδο της εσωτερικής σας διαμάχης έχει φθάσει στο στάδιο του να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας;», δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, εκπρόσωπος του ιρανικού Κεντρικού Γενικού Επιτελείου Χατάμ αλ-Ανμπίγια. «Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα πάνε καλά με ανθρώπους σαν εσάς».

Ο Ζολφαγαρί δήλωσε ότι οι αμερικανικές επενδύσεις και οι ενεργειακές τιμές που ίσχυαν πριν από τον πόλεμο δεν θα επιστρέψουν όσο η Ουάσινγκτον δεν αποδέχεται το ότι η περιφερειακή σταθερότητα είναι κάτι που εγγυώνται οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Μάλιστα, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν φέρεται να δήλωσε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες συνομιλίες μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, με τα σχόλια αυτά να αντικρούουν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν επιδιώκει συμφωνία.

«Με βάση τις πληροφορίες μου, αντίθετα προς τους ισχυρισμούς του Τραμπ, έως τώρα δεν έχουν πραγματοποιηθεί άμεσες ή έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών», δήλωσε ο Ρεζά Αμίρι Μογαντάμ, προσθέτοντας ότι «φιλικές χώρες προσπαθούν να θέσουν τα θεμέλια για διάλογο μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, που ελπίζουμε ότι θα αποφέρει καρπούς για τον τερματισμό αυτού του πολέμου που επιβλήθηκε».

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε χθες ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να φιλοξενήσει πιθανές συνομιλίες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ