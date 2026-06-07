Μήνυμα Χρυσοχοΐδη για την Ημέρα προς Τιμήν των Αποστράτων της ΕΛΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά μπροστά, έχοντας πάντα ως θεμέλιο τους ανθρώπους που την υπηρέτησαν με τιμή και ήθος, αναφέρει ο υπ. Προστασίας του Πολίτη.

Με αφορμή την Ημέρα προς Τιμήν των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε μέσω ανάρτησης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την ευγνωμοσύνη του προς τα στελέχη που υπηρέτησαν στο Σώμα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Σήμερα τιμούμε τους απόστρατους της Ελληνικής Αστυνομίας. Εκείνους τους ανθρώπους που υπηρέτησαν με αφοσίωση, ευθύνη και αυταπάρνηση για την ασφάλεια των συμπολιτών μας και τη χώρα μας.

Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας δεν σταματούν να αποτελούν κομμάτι της μεγάλης αστυνομικής οικογένειας με την αποστρατεία τους. Η εμπειρία, η γνώση και το παράδειγμά τους αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νεότερες γενιές αστυνομικών.

Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη αναγνωρίζουμε την πολυετή προσφορά τους, τις δύσκολες στιγμές που αντιμετώπισαν στην πρώτη γραμμή, αλλά και τη συμβολή τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της δημόσιας ασφάλειας.

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά μπροστά, έχοντας πάντα ως θεμέλιο τους ανθρώπους που την υπηρέτησαν με τιμή και ήθος.».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ