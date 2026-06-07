Βέμπερ για ΕΕ: Ή θα αμυνθούμε ή η Κίνα θα ισοπεδώσει τμήματα της βιομηχανίας μας

Η εποχή της αφέλειας έχει τελειώσει, δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε για μια πιο αυστηρή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Κίνα, προειδοποιώντας ότι η βιομηχανική ισχύς του Πεκίνου απειλεί τμήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild am Sonntag.

«Η εποχή της αφέλειας έχει τελειώσει», δήλωσε ο Μάνφρεντ Βέμπερ στην εφημερίδα. «Πρέπει να υπερασπιστούμε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα πιο ξεκάθαρα, πιο αποφασιστικά και πιο συνεκτικά.»

Ο Βέμπερ, κορυφαίο στέλεχος της Χριστιανικής Χριστιανικής Ένωσης (CSU) της Γερμανίας, δήλωσε ότι το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, το οποίο υπολόγισε σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ (1,15 δισ. δολάρια) την ημέρα, δεν είναι πλέον βιώσιμο και θέτει σε κίνδυνο τη βιομηχανική βάση της Ευρώπης καθώς και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας.

«Ή θα αμυνθούμε ή η Κίνα θα ισοπεδώσει τμήματα της βιομηχανίας μας», φέρεται να δήλωσε.

Τα σχόλιά του γίνονται ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ στις 18 Ιουνίου, όπου οι ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν προστατευτικά εμπορικά μέτρα που έχει προετοιμάσει η European Commission, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής δασμών.

Ο Βέμπερ υποστήριξε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να αξιοποιήσουν την πρόσβαση της Κίνας στην ενιαία αγορά της ΕΕ ως μέσο πίεσης, προκειμένου να διασφαλιστούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού και η τήρηση των ευρωπαϊκών προτύπων και κανόνων.

Ο Βέμπερ κάλεσε ακόμη την ΕΕ να μην αναθέτει σε κινεζικές εταιρείες έργα αναπτυξιακής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους στο εξωτερικό. Επιπλέον, πρότεινε να αποκλειστεί η Κίνα από τη συμμετοχή στην ανάπτυξη των μελλοντικών ευρωπαϊκών δικτύων 6G, όπως ανέφερε η Bild am Sonntag.

