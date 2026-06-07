Κίνα: Στα 3,4422 τρισ. δολάρια ανήλθαν τα συναλλαγματικά αποθέματα τον Μάιο

H κινεζική οικονομία διατηρεί μία δυναμική σταθερής ανάπτυξης, αναφέρει η Κρατική Διοίκηση Ξένου Συναλλάγματος της Κίνας (SAFE).

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Κίνας καταγράφηκαν στα 3,4422 τρισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 2.99 τρισεκατομμύρια ευρώ) στα τέλη Μαΐου του 2026, αυξημένα κατά 31,7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 27,51 δισεκατομμύρια ευρώ) ή 0,93% από τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Τον Μάιο, η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου αυξήθηκε επηρεαζόμενη από το παγκόσμιο μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και την προοπτική μακροοικονομικής πολιτικής των μεγαλύτερων οικονομιών, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, η Κρατική Διοίκηση Ξένου Συναλλάγματος της Κίνας (SAFE).

H συνδυαστική επιρροή παραγόντων, όπως, η διαμόρφωση των τιμών ξένου συναλλάγματος, αλλά και οι αλλαγές στις τιμές των επενδυτικών στοιχείων, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αύξηση των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας, τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τη SAFE.

H κινεζική οικονομία διατηρεί μία δυναμική σταθερής ανάπτυξης, επιδεικνύοντας σημαντική πρόοδο στην προώθηση της ποιοτικής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία υποστηρίζει τη συνολική σταθερότητα των συναλλαγματικών αποθεμάτων της Κίνας, επισημαίνει η SAFE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ