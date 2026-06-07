ΗΠΑ - Ιράν: Το αδιέξοδο παραμένει ύστερα από 100 ημέρες πολέμου

Οι νέες εκατέρωθεν επιθέσεις αυξάνουν την πίεση σε μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να σημειώνουν ελάχιστη πρόοδο προς μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που, σύμφωνα με το κείμενο, ξεκίνησαν η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ πριν από 100 ημέρες, καθώς νέες επιθέσεις αυξάνουν την πίεση σε μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η περασμένη εβδομάδα σημαδεύτηκε από τη σοβαρότερη κλιμάκωση των εντάσεων από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, γύρω στις 8 Απριλίου. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο εξαιτίας της διαφωνίας για την τύχη δισεκατομμυρίων δολαρίων σε δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς και λόγω της παράλληλης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε νωρίς την Κυριακή ότι κατέρριψε δύο ιρανικά επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, τη θαλάσσια οδό που είναι ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες εξαγωγές ενέργειας και βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των σχετικών διαπραγματεύσεων.

Την Παρασκευή, έξι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν προς το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ αναχαιτίστηκαν, ενώ ένας ακόμη δεν έφτασε στον στόχο του, λίγες ώρες αφότου καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη CENTCOM. Η αμερικανική διοίκηση πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές παράκτιες εγκαταστάσεις ραντάρ επιτήρησης στις περιοχές Γκορούκ και στο νησί Κεσμ.

Από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να πλήττουν το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη και οι σύμμαχοί της έχουν εξαπολύσει επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον πετρελαϊκών υποδομών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου. Η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν έχουν όλα υποστεί ζημιές.

Στην Ουάσιγκτον, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προωθεί ένα σχέδιο για τη διοχέτευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που είναι δεσμευμένα στις ΗΠΑ προς τη βοήθεια των συμμάχων του Κόλπου, ώστε να ανοικοδομήσουν τις ζημιές που προκάλεσε η Ισλαμική Δημοκρατία.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, επιμένει ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να αποδεσμευθούν. Η διαφωνία αυτή απειλεί να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για την παράταση της εκεχειρίας, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και μελλοντικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Πακιστάν, γειτονική χώρα του Ιράν, έχει διαδραματίσει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας ανέφερε την Κυριακή ότι ο υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον ανώτατο απεσταλμένο του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, και παρέδωσε επιστολή του πρωθυπουργού του προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και μήνες επιμένει ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στο «σημείο κατάρρευσης», παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι η χώρα διατηρεί ακόμη κάποια ικανότητα σε πυραύλους και drones. Σε συνέντευξή του στο NBC News, είπε ότι περίπου το 21% έως 22% του πυραυλικού οπλοστασίου της Τεχεράνης παραμένει.

«Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν είναι αυτό που ήταν όταν αρχίσαμε να χτυπάμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ουισκόνσιν.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, είπε σε δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ «έχουν μεγάλη επιτυχία με το Ιράν» και ότι «δεν βρίσκονται σε θέση να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Η εκεχειρία δοκιμάστηκε σοβαρά την Τετάρτη, όταν ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ενός ατόμου στο κύριο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και τραυμάτισαν δεκάδες. Το Μπαχρέιν επίσης δέχθηκε επίθεση, ενώ οι ΗΠΑ έπληξαν ένα πετρελαιοφόρο που κατευθυνόταν προς την Ισλαμική Δημοκρατία. Το Κουβέιτ έχει βρεθεί ανάμεσα στους βασικούς στόχους της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Οι συγκρούσεις μεταξύ ισραηλινών στρατευμάτων και της Χεζμπολάχ συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δήλωσαν ότι αναχαίτισαν δύο βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο προς το Ισραήλ την Κυριακή.

Η Χεζμπολάχ την περασμένη εβδομάδα απέρριψε μια εκεχειρία με μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, η οποία είχε ανακοινωθεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ λίγες ώρες νωρίτερα.

Το Ιράν έχει ζητήσει εκεχειρία στον Λίβανο πριν επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμβουλος του στρατιωτικού γραφείου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε στο CNN ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο του Τραμπ» όσον αφορά μια συμφωνία.

