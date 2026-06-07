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Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι πρότεινε γυναίκα για τη θέση του πρωθυπουργού

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Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι πρότεινε γυναίκα για τη θέση του πρωθυπουργού
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Πρόκειται για την Χαν Σέονγκ- σουκ, την υπουργό Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε-μιούνγκ πρότεινε σήμερα τη Χαν Σέονγκ- σουκ για τη θέση του πρωθυπουργού, η οποία θα γίνει η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία της χώρας που αναλαμβάνει τον θώκο, εφόσον το κοινοβούλιο εγκρίνει τον διορισμό της.

Η Χαν είναι αυτή την περίοδο υπουργός Μικρομεσαίων και Νεοφυών Επιχειρήσεων. Καθώς το κυβερνών κόμμα διαθέτει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο θεωρείται ότι ο διορισμός της στη θέση του πρωθυπουργού θα γίνει δεκτός.

Η 58χρονη θα γίνει η δεύτερη γυναίκα που αναλαμβάνει τη θέση αυτή, μετά τη Χαν Μιέονγκ- σουκ (2006-2007).

Ο Λι «εκτίμησε ότι η Χαν είναι το κατάλληλο άτομο για να αναλάβει την ευθύνη της ανάπτυξης και των μέσων διαβίωσης του λαού, σε μια περίοδο που η χώρα αντιμετωπίζει σημαντική στρατηγική μετάβαση η οποία προκύπτει από την καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τις πολύπλοκες παγκόσμιες κρίσεις», όπως εξήγησε ο προσωπάρχης του, ο Κανγκ Χουν-σικ.

Με βάση το προεδρικό σύστημα της Νότιας Κορέας ο ρόλος του πρωθυπουργού είναι κυρίως εθιμοτυπικός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Νότια Κορέα
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