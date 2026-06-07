Ισχυρές σεισμικές δονήσεις ταρακούνησαν την Αττική - Επίκεντρο το Προκόπι Ευβοίας

Έλαβαν τόπο με διαφορά λεπτών. Είχαν ένταση 4,8 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δύο σεισμικές δονήσεις έλαβαν τόπο με διαφορά λίγων λεπτών με επίκεντρο την Εύβοια. Η πρώτη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58 6 χλμ. νότια από το Προκόπι Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5χλμ γεγονός που έκανε πολύ αισθητή τη δόνηση σε όμορες περιοχές όπως στη Μαγνησία καθώς και την Αττική.

Η δεύτερη δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χλμ. με επίκεντρο 2 χλμ. της ιδίας τοποθεσίας, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Και οι δύο δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Εκτεταμένες κατολισθήσεις

Η καταγραφή των ζημιών στην Εύβοια μετά τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις, με τον δήμαρχο να κάνει λόγο για εκτεταμένες κατολισθήσεις σχεδόν σε όλη την περιοχή. Όπως ανέφερε, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός, ενώ τα συνεργεία βρίσκονται ήδη στο πεδίο.

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί σε Βλαχιά, Δαφνούλα και άλλα σημεία, κυρίως σε δρόμους που επηρεάζονται από υλικά που κατέρχονται από ψηλές πλαγιές. Το οδικό δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα, ωστόσο η πλήρης εικόνα αναμένεται μέσα στα επόμενα λεπτά, καθώς οι έλεγχοι συνεχίζονται.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ertnnews.gr