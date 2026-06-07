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Δημοσκόπηση Marc για το Πρώτο Θέμα: Προβάδισμα 15,1% της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ

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Δημοσκόπηση Marc για το Πρώτο Θέμα: Προβάδισμα 15,1% της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ
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Τρίτη η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ.

Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,8% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Marc για την εφημερίδα το «Πρώτο Θέμα». Στην δεύτερη θέση καταγράφεται η νεοσύστατη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με ποσοστό 15,7%, με την διαφορά των δύο κομμάτων στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος να ανέρχεται σε 15,1 μονάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, που εμφανίζει ποσοστό της τάξης του 10,9%. Παγιωμένο πλέον στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο συγκεντρώνει το 10,3% των προτιμήσεων.

Ακολουθούν ΚΚΕ με 6,8%, Ελληνική Λύση με 6,8%, Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, Φωνή Λογικής με 3,7%, ΜεΡΑ25 με 2,1% και ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 31%, με δεύτερο το Αλέξη Τσίπρα που συγκεντρώνει 16,4%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πίσω και από τη Μαρία Καρυστιανού με μόλις 5,2%, με την πρόεδρο της «Ελπίδας» να συγκεντρώνει 6,7% των προτιμήσεων.

Με βάση τη δημοσκόπηση προκύπτει οκτακομματική Βουλή που δεν δίνει αυτοδυναμία για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

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tags:
Δημοσκόπηση
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
Αλέξης Τσίπρας
ΠΑΣΟΚ
Νίκος Ανδρουλάκης
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