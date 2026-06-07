Air France-KLM: Θετική στην προοπτική πρότασης εξαγοράς της EasyJet

Πάντως, ο CEO της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ, τόνισε ωστόσο ότι προς το παρόν η εταιρεία του δεν εμπλέκεται σε κάποια προσφορά.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Air France-KLM, Μπεν Σμιθ, άφησε να εννοηθεί ότι είναι πρόθυμος να εξετάσει πιθανή εμπλοκή σε προσφορά για την EasyJet, δηλώνοντας ότι θα απαντούσε σε τηλεφώνημα της επενδυτικής εταιρείας Castlelake, εφόσον αυτή κατέθετε πρόταση.

Χαρακτηρίζοντας το χαρτοφυλάκιο χρονοθυρίδων (slots) της EasyJet ως «πολύ εντυπωσιακό», ο Σμιθ τόνισε ωστόσο ότι προς το παρόν η εταιρεία του δεν εμπλέκεται σε κάποια προσφορά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο όμιλος έχει εμπειρία συνεργασίας με την Castlelake, καθώς στο παρελθόν είχαν συμπράξει σε κοινή εξαγορά της σκανδιναβικής αεροπορικής SAS.

Οι χρονοθυρίδες της βρετανικής αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη θεωρούνται ιδιαίτερα ελκυστικές, και «δεν αποτελεί έκπληξη» το γεγονός ότι κάποιο μέρος ή σχήμα εξετάζει την εξαγορά της EasyJet, δήλωσε ο Σμιθ.

Όταν ρωτήθηκε αν η Air France-KLM θα απαντούσε σε ενδεχόμενη πρόταση για την EasyJet, απάντησε: «βεβαίως, και θα περίμενα το ίδιο από όλους τους ανταγωνιστές μας».

Η Castlelake θα χρειαστεί ευρωπαϊκό εταίρο για να προχωρήσει σε προσφορά, καθώς οι κανονισμοί δεν επιτρέπουν σε αμερικανική εταιρεία να κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο σε ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία. Η επενδυτική εταιρεία έχει δηλώσει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσέγγισης και έχει προθεσμία έως το τέλος του μήνα για να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της ή να αποσυρθεί.

Η EasyJet από την πλευρά της θεωρεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία ενέχει σημαντικό ρίσκο, χαρακτηρίζοντας την πιθανή προσφορά «ιδιαίτερα ευκαιριακή», λόγω της χαμηλής τιμής της μετοχής της.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η Castlelake εξετάζει συνεργασία με τη ναυτιλιακή και logistics εταιρεία MSC Mediterranean για πιθανή προσφορά εξαγοράς της EasyJet.