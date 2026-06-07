ΕΦΕΤ: Καθοριστικός ο ρόλος της επιστήμης στην εξεύρεση λύσεων για την ασφάλεια τροφίμων

Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου.

«Δικαίωμα πρόσβασης σε ασφαλή, θρεπτικά και οικονομικά προσιτά γεύματα επέχουν όλοι οι άνθρωποι, χωρίς διακρίσεις» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Ιουνίου.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα τρόφιμα να επιμολυνθούν από βακτήρια, ιούς, μύκητες ή άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς ή βλαβερές χημικές ουσίες με συνέπεια την πρόκληση σοβαρών νοσημάτων. Τα τροφιμογενή νοσήματα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία όλων ανεξαιρέτως κι έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

Η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων περιλαμβάνει πολλά άτομα: παραγωγούς, μεταποιητές, μεταφορείς, διανομείς, λιανοπωλητές, μάγειρες, καθώς και καταναλωτές. Σε κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας, υπάρχουν κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν σε επιμόλυνση των τροφίμων.

Σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ, τα τροφιμογενή νοσήματα επηρεάζουν την οικονομία μέσω παραγόντων όπως τα ιατρικά έξοδα, ο χρόνος που χάνεται λόγω ασθένειας και η μειωμένη παραγωγικότητα. Παράλληλα, η επιδημιολογία των τροφιμογενών νοσημάτων εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή, η εποχικότητα και τα αποτελέσματα προηγούμενων παρεμβάσεων.

«Η κατανόηση του μεγέθους του προβλήματος και του αντίκτυπου που έχει στην ζωή μας μπορεί να μας επιτρέψει να κάνουμε τα τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Όσο πιο πολλά δεδομένα έχουμε για τις ασθένειες, τους θανάτους και την συνολική επιβάρυνση του συστήματος υγείας, της κοινωνίας ή της ποιότητας ζωής από τις ασθένειες, τόσο καλύτερα μπορούμε να εντοπίσουμε τους κινδύνους και να εφαρμόσουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα» τονίζει ο ΕΦΕΤ.

Στο πλαίσιο αυτό, το μήνυμα της φετινής καμπάνιας είναι αφιερωμένο στον καθοριστικό ρόλο που παίζουν τα επιστημονικά στοιχεία στην εξεύρεση λύσεων για την ασφάλεια τροφίμων.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται, η ασφάλεια των τροφίμων δεν μπορεί να επιτευχθεί μεμονωμένα, σύμφωνα με τον ΕΦΕΤ. Η διαρκής έρευνα, η συνεργασία όλων των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι το κλειδί για ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας τροφίμων. Οι συντονισμένες πολιτικές και η κοινή δράση προστατεύουν όλους - συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων - και διασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό όφελος για τη δημόσια υγεία.

Ο ΕΦΕΤ συμμετέχει καθημερινά στην προσπάθεια για την πρόσβαση όλων των πολιτών σε ασφαλή τρόφιμα με την επίβλεψη και ενημέρωση των δραστηριοποιούμενων στον κλάδο των επιχειρήσεων τροφίμων. Ακόμη, μέσα από την ιστοσελίδα του, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα δελτία που εκδίδει και τη συμμετοχή του σε επικοινωνιακές δράσεις, όπως η ενημερωτική εκστρατεία Safe2Eat της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), παρέχει αντικειμενική, έγκυρη και άμεση πληροφόρηση και πρακτικές συμβουλές στους καταναλωτές και τους εκπαιδεύει έτσι ώστε να είναι σε θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ