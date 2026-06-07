Ακίνητα: Πώς διαμορφώνεται το retail, ποιες είναι οι νέες «αφίξεις» – Με deals μισό δισ. «μπήκε» το 2026

Η ελληνική αγορά λιανικής συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με τη διεθνή επέκταση των brands να διατηρείται. Ποιες παράμετροι επηρεάζουν και διαμορφώνουν την αγορά. Επενδυτικές συμφωνίες 534 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 2026. Η Ερμού και οι άλλες εμπορικές «πιάτσες». Ποιες φίρμες έπιασαν «πόστο» ή επεκτάθηκαν.

Η αγορά καταστημάτων στην Αθήνα ενισχύεται από σταθερή ζήτηση, περιορισμένους χώρους και ανοδική τουριστική κίνηση, με την οδό Ερμού να συνεχίζει να κατέχει τα πρωτεία στα ενοίκια, φτάνοντας τα 315 ευρώ ανά τ.μ. μηνιαίως, ακολουθούμενη από το Κολωνάκι. Η αγορά εμπορικών ακινήτων λιανικής στην Αθήνα διατηρεί τα τελευταία χρόνια σταθερή εικόνα. Η ζήτηση παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα και η διαθεσιμότητα χώρων σε βασικές – top τοποθεσίες είναι περιορισμένη, σύμφωνα με σχετική ανάλυση της Cushman & Wakefield, που «βλέπει» θετικές προοπτικές για την αγορά εμπορικών ακινήτων, με χαμηλά ποσοστά κενών χώρων.

Νέα ονόματα στην αγορά

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της εταιρείας συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius με τον τίτλο «Αthens Global Cities- Retail Guide», στο εγχώριο retail καταγράφονται ενδεικτικά και τα νεοεισερχόμενα ονόματα στις μεγάλες εμπορικές πιάτσες, όπως οι Cos, Arket, Grand Optical, Pandora, Under Armour, Kamalion και Parfois για την Ερμού, στο Κολωνάκι και στα πέριξ της Βουκουρεστίου, οι Jimmy Choo , Michael Kors, Chloe, Boggi Milano, Golden Goose στη Γλυφάδα οι Enerwave, Yamamay κ.α..

Η εικόνα στο retail

Ειδικότερα, στα οργανωμένα εμπορικά κέντρα (shopping malls), το συνολικό απόθεμα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε έως τον Δεκέμβριο του 2025 σε 554.250 τ.μ. εκμισθώσιμης επιφάνειας (GLA), με περίπου το 60% να συγκεντρώνεται στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Η αγορά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 συνδέθηκε με σημαντικές αναβαθμίσεις υποδομών, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση πιο οργανωμένων συνθηκών ανάπτυξης. Οι δυνατότητες για νέες αναπτύξεις λιανικής στην Αθήνα, ωστόσο, παραμένουν περιορισμένες. Οι πολεοδομικοί περιορισμοί και η έλλειψη μεγάλων οικοπέδων με άμεση πρόσβαση σε μέσα σταθερής τροχιάς λειτουργούν ανασταλτικά. To The Ellinikon Mall εντός της μεγάλης ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό από τη Lamda Development αποτελεί το μοναδικό εμπορικό κέντρο που βρίσκεται σήμερα υπό υλοποίηση, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση το 2029.

Η τουριστική κίνηση επηρεάζει σημαντικά τμήματα της αγοράς, ενώ η Αθήνα παραμένει το βασικό σημείο εισόδου για τις διεθνείς αλυσίδες που επεκτείνονται στην Ελλάδα. Το εμπορικό περιβάλλον έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, με τη ζήτηση να διατηρείται και τα ποσοστά κενών χώρων σε βασικές τοποθεσίες να είναι χαμηλά. Σύμφωνα με την ανάλυση της Cushman & Wakefield οι προοπτικές για τα εμπορικά ακίνητα παραμένουν θετικές. Η δραστηριότητα μισθώσεων συνδέεται με την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης και του τουρισμού, ενώ η περιορισμένη ανάπτυξη νέων έργων διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα διαθεσιμότητας τόσο στα οργανωμένα εμπορικά κέντρα όσο και στους βασικούς εμπορικούς δρόμους.

Οι τιμές ενοικίων

Η εμπορική δραστηριότητα στους εμπορικούς δρόμους (high street retail) συγκεντρώνεται κυρίως στον άξονα Σύνταγμα – Ερμού – Μοναστηράκι, την περιοχή του Κολωνακίου, όπου περιλαμβάνεται και το πολυκατάστημα Citylink, καθώς επίσης και στη Γλυφάδα, την Κηφισιά και τον Πειραιά. Τα μισθώματα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θέση. Στην οδό Ερμού, για καταστήματα περίπου 200 τ.μ., κυμαίνονται από 160 έως 315 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα, ενώ στο Κολωνάκι από 100 έως 310 ευρώ. Στη Γλυφάδα διαμορφώνονται από 100 έως 165 ευρώ, στον Πειραιά από 60 έως 105 ευρώ και στην Κηφισιά από 70 έως 120 ευρώ ανά τ.μ. μηνιαίως.

Στα μεγάλα εμπορικά κέντρα τα μεγαλύτερα ενοίκια ζητούνται στο The Mall Athens που, έχοντας κλείσει μία 20ετία, είναι πλέον πλήρως ανανεωμένο μετά τις εργασίες ανακαίνισης με ένα εύρος ενοικίων για ένα κατάστημα 200 τ.μ. από 100 έως 160 ευρώ ανά τ.μ. και νέες προσθήκες καταστημάτων όπως π.χ. το νέο κατάστημα της Dirty Laundry ενώ για το Golden Hall οι τιμές διαμορφώνονται μεταξύ 80 -130 ευρώ ανά τ.μ. με επίσης πινελιές νεοεισερχόμενων όπως αυτό του brand Lululemon. Στο Metro Mall του Αγίου Δημητρίου, οι τιμές είναι μεταξύ 70 -100 ευρώ ανά τ.μ. και στο River West στη λ. Κηφισού μεταξύ 75- 120 ευρώ ανά τ.μ..

Η εστίαση αποτελεί διακριτό τμήμα της αγοράς, με παρουσία τόσο στους εμπορικούς δρόμους όσο και στα εμπορικά κέντρα. Η δραστηριότητα συνδέεται με τη λειτουργία της αγοράς στο κέντρο και την τουριστική κίνηση. Οι επιφάνειες κυμαίνονται συνήθως από 30 έως 500 τ.μ.

Σε επίπεδο μισθωμάτων, για χώρους εστίασης περίπου 350 τ.μ., στο κέντρο της Αθήνας τα επίπεδα κυμαίνονται από 50 έως 100 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα. Στη Γλυφάδα διαμορφώνονται από 50 έως 80 ευρώ, στον Πειραιά από 40 έως 70 ευρώ και στην Κηφισιά από 50 έως 80 ευρώ ανά τ.μ. τον μήνα.

Η αγορά των retail parks παραμένει λιγότερο ανεπτυγμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με συνολικό απόθεμα περίπου 363.000 τ.μ., που αντιστοιχεί σε 34,7 τ.μ. ανά 1.000 κατοίκους. Αντίστοιχη δραστηριότητα καταγράφεται και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Θεσσαλονίκη.

Deals μισό δισ. ευρώ στην αρχή του 2026 και νέες «αφίξεις»

Να αναφέρουμε ότι μόλις προ ημερών η εταιρεία συμβούλων ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius δημοσίευσε ανάλυση για το πρώτο τρίμηνο του 2026, βάσει της οποίας προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν επενδυτικά deals 534 εκατ. ευρώ στα καταστήματα, κατά βάση λόγω της ολοκλήρωσης της συμφωνίας της Prodea Ιnvestments ΑΕΕΑΠ με την Εθνική Τράπεζα , ύψους 510,7 εκατ. ευρώ, για 100 καταστήματα όπου στεγάζεται η τράπεζα. Όπως σημειώνεται και σε αυτή την έρευνα, η αγορά λιανικής συνεχίζει να είναι ανθεκτική, με διεθνή brands όπως H&M, COS, ARKET, New Yorker και Mohito να επεκτείνονται.

Ειδικότερα, βάσει όσων αναφέρονται, η ελληνική αγορά λιανικής συνεχίζει να εμφανίζει ανθεκτικότητα, με τη διεθνή επέκταση των brands να διατηρείται, αν και με πιο συγκρατημένο ρυθμό μετά την έντονη κινητικότητα που καταγράφηκε στα τέλη του 2025. Ο όμιλος H&M προχωρά στην περαιτέρω ανάπτυξή του με καταστήματα– ναυαρχίδες (flagship) των COS στη Θεσσαλονίκη και στην οδό Ερμού, ενώ το brand ARKET εισέρχεται στην αγορά της Αθήνας. Παράλληλα, νέες αφίξεις όπως η New Yorker στη Σταδίου και η Mohito στη Θεσσαλονίκη ενισχύουν το αποτύπωμα των διεθνών αλυσίδων στην ελληνική αγορά.

Την ίδια στιγμή, εταιρείες όπως οι Pandora, Πλαίσιο και Foot Locker συνεχίζουν τα πλάνα επέκτασης στην ελληνική αγορά. Στις νέες μισθώσεις είναι αυτές από τη νεοεισερχόμενη Lululemon στο Golden Hall και στο κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Βουκουρεστίου, η Miniso στο Τhe Mall Athens, Alustre στην Ερμού κ.α.

Και σε αυτή την ανάλυση γίνεται λόγος για ενοίκια όπως π.χ. στην Ερμού στα 315 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα, στην Βουκουρεστίου με 310 ευρώ ανά τ.μ. το μήνα, στα 165 ευρώ ανά τ.μ. είναι το μέσο ενοίκιο για τα καλά σημεία στη Γλυφάδα, στα 120 ευρώ/τ.μ./μήνα στο Κολωνάκι, όπως και στην Κηφισιά, στα 165 ευρώ/τ.μ. στη Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή), στα 105 ευρώ στον Πειραιά κ.α..

Όπως αναφέρεται, η ζήτηση επικεντρώνεται σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και κορυφαία εμπορικά κέντρα, με περιορισμένη διαθεσιμότητα στην Ερμού, το Κολωνάκι, τη Γλυφάδα και την Κηφισιά. Οι διεθνείς μάρκες δίνουν προτεραιότητα σε ναυαρχίδες σε βασικές τοποθεσίες. Κοιτώντας μπροστά, μεγάλης κλίμακας έργα, με επικεφαλής το Ελληνικό, πρόκειται να αναδιαμορφώσουν τη ζήτηση, με έργα όπως το Riviera Galleria να έχουν ήδη προσελκύσει ισχυρό ενδιαφέρον για προμίσθωση. Συνολικά, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, καθοδηγούμενη Από τη διεθνή επέκταση των brands, την ανάπτυξη των δικτύων λιανικής και τη χαμηλή διαθεσιμότητα ποιοτικών εμπορικών χώρων, με την ανάπτυξη να μετατοπίζεται προς το λιανικό εμπόριο με γνώμονα την εμπειρία.

