ΠΑΣΟΚ για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» περί συμφωνητικού Ιntellexa - EYΠ για τη χρήση του Predator

Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, όπως έχει υποβάλει αίτημα το ΠΑΣΟΚ, είναι αναγκαία.

Με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα» το οποίο αναφέρεται στην ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 2020 ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα του Ταλ Ντίλιαν και της ΕΥΠ για τη χρήση του Predator, με δεσμευτικές αναφορές για νόμιμη λειτουργία του, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής , με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου, σχολίασε πώς «το έγγραφο αυτό επικαλείται η πλευρά του ιδιοκτήτη της Intellexa όταν δηλώνει ότι κρατικές αρχές κατείχαν και λειτούργησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό. Έχει ενδιαφέρον ότι το εν λόγω συμφωνητικό φέρεται να έχει τις υπογραφές των δύο μερών ενώ δεν έλαβε άλλο χαρακτήρα, αφού δεν υπήρχε νομικό υπόβαθρο για την επίσημη απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού».

Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η κλήση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Ντίλιαν και του κ. Δημητριάδη, ο οποίος σε δηλώσεις του πρόσφατα είχε σημειώσει ότι θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης, -όπως έχει υποβάλει αίτημα το ΠΑΣΟΚ- , είναι αναγκαία.

Επιπλέον επισημαίνει πώς είναι επιβεβλημένη η ενεργοποίηση των δικαστικών αρχών, που οφείλουν να λάβουν γνώση του εν λόγω συμφωνητικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ