Λάρισα: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Καλλιθέα Φαρσάλων

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού.

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλλιθέα του Δήμου Φαρσάλων.Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη με συνεχείς ρίψεις νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον περιορισμό του μετώπου και στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ