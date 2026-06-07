Ειδήσεις | Ελλάδα

Γεραπετρίτης: Συνάντηση τη Δευτέρα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γεραπετρίτης: Συνάντηση τη Δευτέρα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ακολούθως, ο υπ. Εξωτερικών, θα παραθέσει, στη 1:00 μ.μ., επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 12:30 μ.μ., με την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Ακολούθως, ο κ. Γεραπετρίτης, θα παραθέσει, στη 1:00 μ.μ., επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Θα προηγηθεί, στις 12:50 μ.μ., η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφενός και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αφ' ετέρου για τη συνεργασία στην προστασία και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Οι χώρες με το φθηνότερο ρεύμα στον κόσμο και το παράδοξο των συχνών blackout

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς δηλώνονται αναδρομικά ποσά από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα

Χρήσιμα tips που επιταχύνουν την διαδικασία έκδοσης της σύνταξης - Τι πρέπει να κάνουν οι 60αρηδες

tags:
Υπουργείο Εξωτερικών
Γιώργος Γεραπετρίτης
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider