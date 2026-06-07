Γεραπετρίτης: Συνάντηση τη Δευτέρα με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ακολούθως, ο υπ. Εξωτερικών, θα παραθέσει, στη 1:00 μ.μ., επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συναντηθεί αύριο, Δευτέρα 8 Ιουνίου και ώρα 12:30 μ.μ., με την Α.Θ.Μ. Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα.

Ακολούθως, ο κ. Γεραπετρίτης, θα παραθέσει, στη 1:00 μ.μ., επίσημο γεύμα προς τιμήν του Πατριάρχη Ιεροσολύμων.

Θα προηγηθεί, στις 12:50 μ.μ., η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφενός και του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αφ' ετέρου για τη συνεργασία στην προστασία και συντήρηση της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Πατριαρχείου.

