Ευρωαγορές: «Φρέσκο» ρεκόρ για τον Stoxx 600, «βουτιά» 7% της Bayer

Με σημαντική ώθηση έκλεισαν την συνεδρίαση της Τετάρτης οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τον αμυντικό κλάδο να οδηγεί τα κέρδη και τους επενδυτές να αναλύουν τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Βρετανία, τα οποία ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων, αλλά και τις παγκόσμιες εξελίξεις στο πεδίο «Ρωσία-Ουκρανία-ΗΠΑ» και τις τριμερείς διαπραγματεύσεις τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 αυξήθηκε κατά 1,19% στις 628,69 μονάδες, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Euro Stoxx 50 κέρδισε 1,34% στις 6.053 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη ισχυροποιήθηκε 1,16% στις 25.287 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,81% στις 8.429 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κατέγραψε κέρδη 1,23% στις 10.686 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB το Μιλάνο αναρριχήθηκε 1,30% στις 46.361 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 1,35% στις 18.197 μονάδες.

«Ο ασθενέστερος πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα ισχυρά αποτελέσματα από κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της άμυνας και της εξόρυξης έχουν ωθήσει τον FTSE 100 σε ακόμη περισσότερα υψηλά», δήλωσε ο Κρις Μπότσαμπ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην IG.

Οι μετοχές του αμυντικού κλάδου σημείωσαν επίσης άνοδο, χάρη στα εντυπωσιακά αποτελέσματα της BAE Systems. H εταιρεία για το 2026 προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα είναι 7%-9% υψηλότερες και τα λειτουργικά κέρδη θα αυξηθούν κατά 9%-11%, τα τελευταία όπως είχαν αντίστοιχα αυξηθεί στο guidance του 2025. Η μετοχή έκλεισε με άνοδο 4% στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Στον αντίποδα, η μετοχή της γερμανικής Bayer διεύρυνε τις απώλειές της με πτώση 7,11%, αφού η Monsanto πρότεινε την καταβολή 7,25 δισ. δολαρίων για την διευθέτηση αγωγών ότι το ζιζανιοκτόνο Roundup προκαλούσε καρκίνο. Ανέφερε ότι αναμένει ότι οι προβλέψεις και οι υποχρεώσεις της για δικαστικές διαμάχες θα αυξηθούν από 7,8 δισ. ευρώ σε 11,8 δισ. ευρώ, με περίπου 5 δισ. ευρώ σε πληρωμές που σχετίζονται με δικαστικές διαμάχες το 2026 και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές για φέτος.

Παράλληλα, ο πληθωρισμός στη Βρετανία διολίσθησε σε χαμηλό 10 μηνών, κατεβάζοντας ταχύτητα στο 3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. «Η Βρετανία έχει βιώσει υψηλότερο και πιο παρατεταμένο πληθωρισμό σε σύγκριση με τις ΗΠΑ ή την Ευρωζώνη, αλλά τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η τάση αλλάζει», τόνισε ο Ντέιβιντ Σμιθ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Henderson High Income Trust plc.