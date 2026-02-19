Πανελλαδική έρευνα για τον παράνομο τζόγο: Στο μικροσκόπιο 800 παίκτες σε όλη τη χώρα

Στην καρδιά της μελέτης βρίσκονται 800 δια ζώσης συνεντεύξεις με άτομα άνω των 17 ετών, τα οποία δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παίγνια.

Την σκιώδη παράλληλη αγορά παιγνίων που λειτουργεί παράνομα, μακριά από κάθε έλεγχο, με πραγματικούς παίκτες και πραγματικό κόστος θα επιχειρήσει να χαρτογραφήσει η νέα πανελλαδική έρευνα που δρομολογεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, φέρνοντας στο φως στοιχεία που μέχρι σήμερα παρέμεναν αποσπασματικά.

Η έρευνα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 25 Μαρτίου 2026 από την ΚΑΠΑ Research και φιλοδοξεί να προσφέρει μια καθαρή εικόνα για το ποιοι παίζουν, γιατί παίζουν και τι συνεπάγεται η συμμετοχή στον παράνομο τζόγο.

800 φωνές από όλη τη χώρα

Στην καρδιά της μελέτης βρίσκονται 800 δια ζώσης συνεντεύξεις με άτομα άνω των 17 ετών, τα οποία δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παίγνια - είτε σε φυσικούς χώρους είτε διαδικτυακά - τουλάχιστον μία φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν πρόσωπο με πρόσωπο (Face-to-Face CAPI), σε σημεία υψηλής κυκλοφορίας, πανελλαδικά. Η επιλογή της συγκεκριμένης μεθόδου δεν είναι τυχαία: πρόκειται για έναν τρόπο συλλογής δεδομένων που επιτρέπει μεγαλύτερη ειλικρίνεια σε ένα θέμα κοινωνικά ευαίσθητο και συχνά στιγματισμένο.

Τι θα μπει στο «μικροσκόπιο»

Το ερευνητικό εργαλείο καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της εμπλοκής στον παράνομο τζόγο:

ποια παιχνίδια επιλέγονται εκτός αδειοδοτημένου πλαισίου,

πόσο συχνή είναι η συμμετοχή και με τι οικονομικό αποτύπωμα,

ποια είναι τα κίνητρα που ωθούν τους παίκτες στην παρανομία,

πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τους κινδύνους και τις συνέπειες,

ποιες είναι οι κοινωνικές, οικονομικές και προσωπικές επιπτώσεις.

Η διάρκεια της συνέντευξης δεν θα ξεπερνά τα 25 λεπτά, διασφαλίζοντας την ποιότητα των απαντήσεων και τη συνοχή των δεδομένων.

Από τη χαρτογράφηση στη ρύθμιση

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας πεδίου, τα στοιχεία θα ελεγχθούν, θα σταθμιστούν με βάση τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας και θα αναλυθούν συγκριτικά με προηγούμενες μελέτες. Το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι απλώς μια στατιστική αποτύπωση, αλλά ένα εργαλείο κατανόησης και παρέμβασης.

Ένα εργαλείο για στοχευμένες παρεμβάσεις

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να αξιοποιηθούν για: