Wall Street: Με κέρδη η πρώτη εβδομάδα του 2026 - Νέα ρεκόρ για Dow και S&P 500

Με κέρδη ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Παρασκευής στη Wall Street, με τον S&P 500 να σημειώνει το τρίτο ρεκόρ του για αυτή την εβδομάδα και τον Dow να καταγράφει επίσης ιστορικό υψηλό, έπειτα από τα στοιχεία για την απασχόληση. Παράλληλα, σήμερα αναμενόταν η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη νομιμότητα των δασμών, ωστόσο το δικαστήριο εξέδωσε μόνο μία γνωμοδότηση η οποία δεν είχε σχέση με το θέμα.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones πρόσθεσε 0,48% στις 49.504 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 σκαρφάλωσε 0,65% στις 6.966 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά άγγιξε και τις 6.968,42 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε 0,81% στις 23.671 μονάδες.

Οι τρεις δείκτες ολοκλήρωσαν θετικά την πρώτη αγοραστική εβδομάδα του 2026 με τον S&P 500 να βρίσκεται στο +1% από την αρχή της εβδομάδας, ενώ οι Dow και Nasdaq σημείωσαν άνοδο άνω του 2% και σχεδόν 2% αντίστοιχα.

Στο ταμπλό, άλμα 10% έκανε η μετοχή της Intel έπειτα από μία ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social στην οποία ανέφερε ότι είχε μια «εξαιρετική συνάντηση» με τον CEO της εταιρείας Lip-Bu Tan σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι περήφανη που είναι μέτοχος της Intel». Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέκτησε το 10% των μετοχών της Intel τον περασμένο Αύγουστο και είναι πλέον ο μεγαλύτερος μέτοχός της.

Η έκθεση του Δεκεμβρίου έδειξε ότι οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα αυξήθηκαν κατά 50.000, κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών σε έρευνα του Dow Jones. Παρά το γεγονός πως τα στοιχεία για την αγορά εργασίας ήταν ασθενέστερα από το αναμενόμενο, υποδεικνύουν ότι η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να τα καταφέρνει αν και με δυσκολία, με τους επενδυτές να αναμένουν ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί.

Επιπλέον, η ανεργία υποχώρησε στο 4,4%, την ίδια στιγμή που οι οικονομολόγοι ανέμεναν να ανέλθει στο 4,5%. Στους κύκλους των επενδυτών η εξέλιξη αυτή μεταφράστηκε ως ότι η ανάκαμψη της οικονομίας θα επέλθει σύντομα.

«Αυτή η έκθεση για τις μισθοδοσίες είναι η πρώτη εδώ και δύο μήνες που τα στοιχεία είναι καθαρά. Από αυτά προκύπτει ότι η Fed πιθανώς δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει σε μείωση τον Ιανουάριο, και ίσως δεν θα χρειαστεί ούτε τον Μάρτιο», δήλωσε ο Anthony Saglimbene της Ameriprise Financial.

Στα υπόλοιπα μάκρο, οι ενάρξεις κατοικιών κατασκευή νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο ανήλθαν στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας το 2019, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι οι κατασκευαστές συνέχισαν να μειώνουν τις κατασκευές εν μέσω των ακόμη υψηλών τιμών και επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Αναλυτικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών διολίσθησαν κατά κατά 4,6% σε ετήσιο ρυθμό 1,25 εκατομμυρίων κατοικιών τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή.