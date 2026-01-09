ΗΠΑ: Στο 4,4% η ανεργία τον Δεκέμβριο - Αυξήθηκαν κατά 50.000 οι θέσεις εργασίας

Οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν κατά 50.000, χαμηλότερα από τις προς τα κάτω αναθεωρημένες 56.000 του Νοεμβρίου και κάτω από την εκτίμηση του Dow Jones για 73.000.

Το 2025 έκλεισε ήπιο τρόπο για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, καθώς οι μισθοδοσίες εξαιρουμένου του γεωργικού τομέα κατέγραψαν άνοδο τον Δεκέμβριο, η οποία παρόλα αυτά ήταν χαμηλότερη από το αναμενόμενο, ενώ το ποσοστό ανεργίας κατέγραψε πτώση.

Ταυτόχρονα, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,4% τον Δεκέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερα από τις προβλέψεις για 4,5%. Το μέσο ωρομίσθιο σημείωσε μηνιαία άνοδο 0,3%, το οποίο ήταν ευθυγραμμισμένο με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό διαμορφώθηκε στο 62,4%.

Οι αναθεωρήσεις μείωσαν τα συνολικά στοιχεία για τους προηγούμενους μήνες. Το συνολικό αποτέλεσμα για τον Νοέμβριο παρουσίασε μια μικρή προς τα κάτω αναθεώρηση κατά 8.000 στον αριθμό των μισθοδοτούμενων, ενώ η απώλεια του Οκτωβρίου ήταν ακόμη μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά αναφερθεί, φτάνοντας τώρα τις 173.000 σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση των 105.000.

Για ολόκληρο το έτος, η αύξηση των μισθών ήταν κατά μέσο όρο 49.000 το μήνα, σε σύγκριση με 168.000 το 2024, σύμφωνα με το BLS.