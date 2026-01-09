ΗΠΑ: Δεν θα εκδoθεί σήμερα η απόφαση για τη νομιμότητα των δασμών

Μια απόφαση κατά του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς θα υπονομεύσει το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της οικονομικής του πολιτικής.

Δεν θα εκδώσει την Παρασκευή την απόφασή του για τους δασμούς του Τραμπ το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, αφήνοντας στην αναμονή τους επενδυτές που ανέμεναν την απόφαση η οποία αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εμπορικές πολιτικές και την δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Επικρατούσαν εικασίες ότι η απόφαση για τους δασμούς θα εκδοθεί την Παρασκευή, ωστόσο το δικαστήριο εξέδωσε μόνο μία γνωμοδότηση η οποία δεν είχε σχέση με το θέμα. Έτσι παραμένει ακόμα άγνωστο πότε θα ληφθεί η απόφαση για τους δασμούς.

Όταν πράγματι ληφθεί, η απόφαση θα αφορά δύο ζητήματα: το εάν η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις του Νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης για να επιβάλει τους δασμούς και εφόσον αυτό δεν ισχύει, το εάν οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποζημιώσουν τις χώρες που έχουν ήδη καταβάλει δασμούς.

Ωστόσο, η τελική απόφαση θα μπορούσε επίσης να είναι και κάπου στο ενδιάμεσο.

Μια απόφαση κατά του Τραμπ σχετικά με τους δασμούς θα υπονομεύσει το πιο χαρακτηριστικό κομμάτι της οικονομικής του πολιτικής και θα του επιφέρει τη μεγαλύτερη νομική ήττα από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ στις 2 Απριλίου, την λεγόμενη «Ημέρα της Απελευθέρωσης», οι οποίοι επιβάλλουν φόρο 10-50% στις περισσότερες εισαγωγές και επιπλέον δασμούς που επιβλήθηκαν στον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα με το πρόσχημα της καταπολέμησης της διακίνησης φαιντανύλη.