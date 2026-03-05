Ακίνητα: Φρένο στις αγοραπωλησίες, «γκάζι» στις γονικές παροχές

Αυξημένες φορο-εισπράξεις από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Πτωτικά κινήθηκαν το 2025 τα έσοδα από τις αγοραπωλησίες ακίνητων.

Με ηπιότερους ρυθμούς κινήθηκαν το 2025 οι αγοραπωλησίες ακίνητων, ενώ σε άνοδο παραμένουν οι γονικές παροχές. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι το περασμένο έτος οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024 καταγράφοντας μείωση κατά 48,56 εκατ. ευρώ, ή 7,4%.

Παράγοντες της αγοράς αποδίδουν τη μεταβολή στην εικόνα της αγοράς στο μείγμα υψηλών τιμών, αυξημένου κόστους κατασκευής και ανακαίνισης και πιεσμένης αγοραστικής δύναμης. Σε αυτό το περιβάλλον, η ζήτηση για νέες αγορές δείχνει να φρενάρει. Επιπλέον, σημαντικός αριθμός συναλλαγών αφορά πρώτη κατοικία, η οποία απαλλάσσεται από φόρο μεταβίβασης έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 250.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 25.000 ευρώ ανά παιδί, περιορίζοντας έτσι το φορολογικό αποτύπωμα.

Γονικές παροχές

Στον αντίποδα, οι γονικές παροχές κινούνται σταθερά ανοδικά. Το υψηλό αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για μεταβιβάσεις εν ζωή, με γονείς και παππούδες να προχωρούν σε τακτοποίηση της περιουσίας τους. Τα έσοδα από φόρους σε γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές ανήλθαν σε 266,03 εκατ. ευρώ, από 235,09 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 13,14%. Η άνοδος αυτή αντισταθμίζει σε σημαντικό βαθμό την πτώση των εισπράξεων από τις αγοραπωλησίες, διατηρώντας τα συνολικά έσοδα από τη φορολογία ακινήτων σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Η εικόνα των συναλλαγών, όπως αποτυπώνεται στην πλατφόρμα myProperty της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δείχνει ότι το 2025 υποβλήθηκαν περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης. Με βάση τα συμβόλαια που αναρτήθηκαν στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, άλλαξαν χέρια 41.743 ακίνητα, συνολικής αξίας άνω των 4,2 δισ. ευρώ. Η μέση αξία ανά ακίνητο διαμορφώθηκε στις 100.770 ευρώ. Στις «ακριβές γειτονιές» συνεχίζεται ο χορός εκατομμυρίων. Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Ελληνικό, Άλιμος, Κολωνάκι, Φιλοθέη, Σπέτσες και Κέα συγκεντρώνουν τις υψηλότερες αξίες. Ο Δήμος Αθηναίων καταγράφει την υψηλότερη δραστηριότητα, με 5.816 αγοραπωλησίες συνολικής αξίας 626 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η πρωτεύουσα παραμένει στο επίκεντρο της αγοράς.

Φορο-έσοδα

Για το 2026, ο προϋπολογισμός προβλέπει αυξημένες εισπράξεις από μεταβιβάσεις και κληρονομιές, συνολικού ύψους 900 εκατ. ευρώ. Από τις αγοραπωλησίες αναμένονται 653 εκατ. ευρώ και από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές άλλα 246 εκατ. ευρώ.