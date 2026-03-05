Τα έσοδα του 2025, capex 1 δισ. από την εκκίνηση του έργου. «Πιάνει δουλειά» η ΤΕΡΝΑ για το mega Mall. Πώς πήγαν εμπορικά και μαρίνες. Οι προσφυγές στο ΣτΕ.

Συνολικές εισπράξεις άνω του 1,5 δισ. από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων στο project του Ελληνικού από την έναρξη του έργου μέχρι την 28.02.2026 έχει «πετύχει» η Lamda Development (μέσω του φορέα The Ellinikon), με τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις να καταγράφουν το 2025 αύξηση 96% σε σχέση με το 2024 καθώς ωρίμασαν περαιτέρω αναπτύξεις και συναλλαγές. Οι εισπράξεις εντός του 2025 ανήλθαν σε 423 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025 για την εισηγμένη, το 85% από τις 671 κατοικίες της νέας οικιστικής γειτονιάς Little Athens, ήτοι 571 σπίτια, έχουν πωληθεί ή δεσμευθεί, επιβεβαιώνοντας ότι και αυτά τα διαμερίσματα έχουν γίνει «ανάρπαστα» μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου.

«Πετάνε» οικιστικές εισπράξεις και Little Athens

Περαιτέρω, τα έσοδα από οικιστικές αναπτύξεις το 2025 ανήλθαν σε 291 εκατ., αυξημένα 96% έναντι του 2024, δείχνοντας έτσι τη σημαντική πλέον συνεισφορά των οικιστικών αναπτύξεων. Επιπλέον, στο 2025 αναγνωρίστηκαν έσοδα ύψους 105 εκατ. από πωλήσεις ακινήτων (κυρίως πωλήσεις οικοπέδων των Project Sunrise & Terra Mare), μειωμένα κατά 65% σε σχέση με το 2024. Ως αποτέλεσμα της εμπορικής αυτής επιτυχίας, οι συνολικές ταμειακές εισπράξεις από πωλήσεις/μισθώσεις ακινήτων από την έναρξη του έργου έως την 28.02.2026 ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. Τα ταμειακά διαθέσιμα που αναλογούν στο έργο στο Ελληνικό ανήλθαν στα 567 εκατ. στις 31.12.2025 (έναντι 292 εκατ. στις 31.12.2024), ενώ για μια ακόμη περίοδο δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το Έργο στο Ελληνικό, παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ποσού 232 εκατ. ευρώ.

Η αναμενόμενη ολοκλήρωση του 44ου ορόφου του Riviera Tower αποτελεί ένα σημαντικό κατασκευαστικό ορόσημο, ενεργοποιώντας συμβατική πληρωμή 60 εκατ. τον Μάρτιο, ενισχύοντας περαιτέρω την πρόοδο του έργου και τις ταμειακές ροές του. Θυμίζουμε ότι τον Νοέμβριο του 2025 η Lamda ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας 7 ετών και με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 3,8%. Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, ενισχύοντας σημαντικά τη ρευστότητα του Ομίλου και ενδυναμώνοντας τη μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική του στρατηγική. Τον Φεβρουάριο του 2026, η εταιρεία αποδέχτηκε δεσμευτική προσφορά για την πώληση δύο οικοπέδων στην Περιοχή προς Πολεοδόμηση «A-Π2», έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 41,5 εκατ. (TEN Brinke, Centric), που αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα 2.650 ευρώ ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια του έτους 2025 πραγματοποιήθηκαν κεφαλαιουχικές δαπάνες (CAPEX) για κτίρια και έργα υποδομών ποσού 426 εκατ., με το ποσό των συνολικών κεφαλαιουχικών δαπανών, από την έναρξη του έργου έως την 31.12.2025, να διαμορφώνεται πλέον στα 990 εκατ. ευρώ.

Τα εμπορικά κέντρα στο Ελληνικό

Αναφορικά με τις εμπορικές μισθώσεις στους δύο, υπό ανάπτυξη, προορισμούς λιανικού εμπορίου και ψυχαγωγίας στο Ελληνικό, μέχρι σήμερα έχουν συμφωνηθεί Heads of Terms (HoT) με μισθωτές για 70% της Συνολικής Μεικτής Εκμισθώσιμης Επιφάνειας (GLA) στο The Ellinikon Mall και 77% του GLA στη Riviera Galleria (ανάδοχος η ΜΕΤΚΑ, ομίλου METLEN), γεγονός που αναδεικνύει τη δυναμική της αγοράς και το έντονο ενδιαφέρον κορυφαίων διεθνών brands για τη συμμετοχή τους σε αυτά τα εμβληματικά έργα. Οι εργασίες σκυροδέτησης στη Riviera Galleria πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους, ενώ οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (MEP) και οι εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων προχωρούν, ενώ οι εκσκαφές στο The Ellinikon Mall έχουν ολοκληρωθεί. Η σύμβαση για την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού έχει ανατεθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ) και αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση.

Ρεκόρ σε malls, μαρίνες

Γενικότερα, τα τέσσερα (4) Εμπορικά Κέντρα σε λειτουργία κατέγραψαν για ακόμη ένα έτος νέο ιστορικό υψηλό σε Operating EBITDA, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 89,7 εκατ. το 2025. (+2%) Το Operating Malls EBITDA, προσαρμοσμένο για μεταχρεώσεις εξόδων διοικητικής υποστήριξης και λοιπών υποστηρικτικών λειτουργιών ύψους 6,2 εκατ., ανήλθε στα 95,9 εκατ., αυξημένο κατά 4% σε ετήσια βάση. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των βασικών μισθωμάτων κατά 6% σε σύγκριση με το 2024, καθώς και στην αύξηση των εσόδων από στάθμευση κατά 10% για την ίδια περίοδο. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση της επισκεψιμότητας (+2% έναντι του 2024), καθώς και από την επίτευξη νέου ιστορικού υψηλού στον συνολικό κύκλο εργασιών των καταστημάτων, ο οποίος ανήλθε σε 910 εκατ. το 2025. Η συνολική αξία χαρτοφυλακίου (GAV) του ομίλου LAMDA MALLS την 31.12.2025, έφτασε τα 1,8 δις, με την αξία των εν λειτουργία 4 Εμπορικών Κέντρων να καταγράφει νέο ιστορικό ρεκόρ στα 1,4 δις. Το συνολικό κόστος ενέργειας των Εμπορικών Κέντρων του Ομίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediterranean Cosmos και Designer Outlet Athens) για τη χρήση 2025 ανήλθε σε €4,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση περίπου 6% σε σύγκριση με τη χρήση 2024.

Οι Μαρίνες του Ομίλου συνέχισαν την ισχυρή αναπτυξιακή τους πορεία, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη σταθερά ανοδική τάση των μεγεθών τους και επιτυγχάνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ το 2025. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 33,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2024, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 20,6 εκατ. ευρώ.. Η ισχυρή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως στη σταθερή ζήτηση για τις δύο μαρίνες mega-yachts, οι οποίες καταγράφουν μέγιστη πληρότητα στις μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, στα αυξημένα έσοδα από τέλη διερχόμενων σκαφών, καθώς και στις ετήσιες συμβατικές αυξήσεις των τελών ελλιμενισμού. Στη Μαρίνα Αγίου Κοσμά βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα σταδιακής μείωσης του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων ελλιμενισμού, στο πλαίσιο εργασιών αναβάθμισης με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και την εξυπηρέτηση μεγαλύτερων σκαφών. Η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του παρακείμενου συγκροτήματος Riviera Galleria, ενός εμβληματικού προορισμού για premium brands, αναμένεται, με την ολοκλήρωση των έργων, να αποτελέσει σημαντικό μοχλό ενίσχυσης των εσόδων του Ομίλου.

Τα μεγέθη

Ευρύτερα, το 2025 η συνολική αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου αποτιμάται σε 3,8 δισ. ευρώ, τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν στα 804 εκατ., τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) Ομίλου σε 254 εκατ. έναντι 197 εκατ. το 2025 (+29%), τα ενοποιημένα Καθαρά Αποτελέσματα (μετά από τόκους, φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ) σε 90,5 εκατ. από 46,3 εκατ. το 2024, τα δάνεια 1,463 δις και ο καθαρός δανεισμός σε 659 εκατ. ευρώ, ενώ η Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) διαμορφώθηκε σε 1,548 δις με τη NAV ανά μετοχή να «γράφει» 9,06 ευρώ.

Τα Λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών του Ελληνικού ανήλθαν σε ζημίες 7,5 εκατ. έναντι κερδών 97,4 εκατ. το 2024, κυρίως λόγω των μειωμένων κατά 65% εσόδων από πωλήσεις οικοπέδων στο Ελληνικό. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση, «αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έργου του Ελληνικού το 2025, ο κύριος παράγοντας της μείωσης των Λειτουργικών αποτελεσμάτων (EBITDA) προ αποτιμήσεων και λοιπών αναπροσαρμογών είναι τα μειωμένα έσοδα από πωλήσεις οικοπέδων σε σχέση με το 2024, όπου είχαν πραγματοποιηθεί σημαντικές συναλλαγές στο Δ’ Τρίμηνο 2024. Επίσης, το Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων είναι αυξημένο στο 2025 καθώς οι πωλήσεις οικοπέδων έχουν χαμηλότερο κόστος κτήσης, ενώ παράλληλα το 2025 εντατικοποιήθηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες των οικιστικών αναπτύξεων των οποίων το κόστος αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου (over time) στο πλαίσιο πωλήσεων αποθεμάτων».

Τα Ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του Ομίλου για το 2025 εμφάνισαν κέρδη €254 εκατ. αυξημένα 29% έναντι των κερδών €197 εκατ. το 2024. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν τη θετική επίπτωση συνολικού ποσού €169 εκατ. (έναντι θετικής επίπτωσης €21 εκατ. το 2024), βάσει εκτίμησης από ανεξάρτητους εκτιμητές της αξίας των Επενδυτικών Ακινήτων και Αποθεμάτων του Ομίλου την 31.12.2025 (Εμπορικών Κέντρων/Αναπτύξεων και λοιπών ακινήτων καθώς και των Επενδυτικών Ακινήτων που περιλαμβάνονται στο έργο του Ελληνικού). Επίσης, στο 2025 καταγράφηκαν κέρδη από πώληση ποσοστού συμμετοχών σε επιχειρήσεις και επενδυτικών ακινήτων συνολικού ποσού €3,5 εκατ. έναντι €4,7 εκατ. το 2024.

Το deal με ΙΟΝ

Τον Αύγουστο 2025 η εταιρία αποδέχθηκε δεσμευτική προσφορά από τον όμιλο ION, Εταιρία τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, για την απόκτηση γης προς ανάπτυξη ενός Διεθνούς Κέντρου Έρευνας & Καινοτομίας εντός του Έργου του Ελληνικού, όπου θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες. Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο θα αναπτυχθεί από τον όμιλο ION σε δύο διακριτές περιοχές του Ελληνικού και θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρων γραφείων, ένα αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικών αναπτύξεων για τη στέγαση των επαγγελματιών του ομίλου ION. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει ο Όμιλος ανέρχεται σε €450 εκατ.. Το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το €1,5 δις κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Επιπρόσθετα, ο όμιλος ION θα αποκτήσει ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, γεγονός που αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του ομίλου ΙΟΝ στο Ελληνικό. Η στρατηγική αυτή συνεργασία σηματοδοτεί την έναρξη της δημιουργίας του Επιχειρηματικού Κέντρου του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό τμήμα του γενικού σχεδίου ανάπτυξης του έργου (masterplan), ενώ ταυτόχρονα τοποθετεί το The Ellinikon ως ευρωπαϊκό κόμβο τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α΄ εξαμήνου 2026 με την οριστικοποίηση και υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Οι προσφυγές στο ΣτΕ

Όπως σημειώνεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, στις 01.02.2025 οι Δήμοι Γλυφάδας και Αλίμου και ο Σύνδεσμος Δήμων Μητροπολιτικού Πόλου (στο οποίο συμμετέχουν οι δύο Δήμοι) κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας την από 31.01.2025 αίτηση ακύρωσης της Απόφασης («Αίτηση»). Την 16.06.2025 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την με στοιχεία Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2025 28 ΕΛ524/2025 από 13.06.2025 Παρέμβασή της υπέρ του κύρους της Απόφασης για την απόρριψη της Αίτησης. Η συζήτηση της Αίτησης είχε προσδιοριστεί για τις 04.03.2026.

Επίσης, στις 24.11.2025 επιδόθηκε στη Lamda Development S.A. η από 25.09.2025 αίτηση ακύρωσης που άσκησαν ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 11 κάτοικοι των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού και ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος Κατοίκων Κάτω Ελληνικού («Αίτηση»), η οποία στρέφεται κατά των οικοδομικών αδειών και λοιπών συναφών πράξεων, (αναθεωρήσεων, ενημέρωσης αυτών) και κατά απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί χορήγησης παρεκκλίσεων ύψους και όγκου, του κτιριακού συγκροτήματος τουρισμού-αναψυχής «Integrated Resort Complex Ellinikou» (“IRC”) στη Ζώνη Εκμετάλλευσης Α-Α1.2 της Ζώνης Ανάπτυξης Α-Α1. Με την Αίτηση πέραν των λόγων ακυρώσεως που στρέφονται ευθέως κατά των προσβαλλόμενων οικοδομικών αδειών και της προαναφερόμενης απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί χορήγησης παρεκκλίσεων, προσβάλλεται παρεμπιπτόντως και η νομιμότητα της με αρ. 93620 ΕΞ 2019 ΚΥΑ «Έγκριση χωρικής οργάνωσης της Ζώνης Ανάπτυξης Α-A1 «Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και των περιβαλλοντικών όρων αυτής (Β΄ 3347), (η «Απόφαση»), η οποία ενσωματώνει το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς του Πόλου και αποτελεί έρεισμα από ουσιαστικής απόψεως για την έκδοση των προσβαλλόμενων αδειών, όπως έχει τροποποιηθεί με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΑΓΕ/127739/522 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2024). Την 19.02.2026 η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε. κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 18.02.2026 Παρέμβασή της υπέρ του Υπουργού Περιβάλλοντος για την απόρριψη της Αίτησης. Η συζήτηση της Αίτησης έχει προσδιοριστεί για τις 03.06.2026 ενώπιον της Επταμελούς Σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου. Η Εταιρία εκτιμά ότι οι λόγοι που σχετίζονται με την ως άνω παρεμπίπτουσα προσβολή δεν συγκεντρώνουν βάσιμες πιθανότητες ευδοκίμησης.

Επίσης, με την υπ΄ αρ. 118/2025 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλίμου (ο «Δήμος»), ο Δήμος απαγόρευσε στην Εταιρία κάθε παρέμβαση, επέμβαση, εργασίες, αλλοίωση και εν γένει υλική επενέργεια σε τμήμα έκτασης στην οποία η Εταιρία υλοποιεί τα έργα διευθέτησης του ρέματος Τραχώνων. Κατά της απόφασης αυτής η Εταιρία άσκησε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις 18.09.2025 την με αρ. πρωτ. 55106/18.09.2025 ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 Ν.3852/2010. Ο εν λόγω Γενικός Γραμματέας δεν αποφάνθηκε επ’ αυτής εντός της οριζομένης εκ του νόμου προθεσμίας των δύο μηνών και ως εκ τούτου η προσφυγή απορρίφθηκε σιωπηρώς. Κατόπιν τούτου, η Εταιρία άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την από 03.02.2026 με υπ’ αρ. Ε182/03.02.2026 αίτηση ακύρωσης της ως άνω σιωπηρής απόρριψης και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίας εκκρεμεί ο ορισμός ημερομηνίας συζήτησης.

Τέλος, στις 31.12.2025 επιδόθηκε στην LAMDA RIVIERA MAE αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ισχύουσας οικοδομικής άδειας του Riviera Galleria, των αναθεωρήσεων και ενημερώσεων της και της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΑΓΕ/130472/685-09.12.2022 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία τα κτήρια του Riviera Galleria χαρακτηρίστηκαν ως ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης και χορηγήθηκε παρέκκλιση όγκου κατά τις σχετικές διατάξεις του ΝΟΚ. Την αίτηση ακύρωσης υπογράφουν οι Δήμοι Γλυφάδας και Αλίμου, ο Σύνδεσμος Δήμων που έχουν συγκροτήσει, ένα τοπικό εξωραϊστικό – πολιτιστικό σωματείο και 11 κάτοικοι των Δήμων Γλυφάδας και Κάτω Ελληνικού. Συνοπτικά, οι λόγοι ακύρωσης σχετίζονται με το ειδικό πολεοδομικό καθεστώς του Μητροπολιτικού Πόλου και την αναφερόμενη ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Η Εταιρία εκτιμά ότι η εν λόγω αίτηση ακύρωσης δεν συγκεντρώνει βάσιμες πιθανότητες ευδοκίμησης και συγκεντρώνει το υλικό αντίκρουσής της, προκειμένου να παρέμβει αρμοδίως στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπέρ τους κύρους των ως άνω πράξεων. Η συζήτηση της Αίτησης έχει προσδιοριστεί για τις 03.06.2026 ενώπιον της Επταμελούς Σύνθεσης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου.