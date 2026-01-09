Οικονομία | Διεθνή

ΗΠΑ: Σε χαμηλό 5ετίας οι ενάρξεις κατοικιών τον Οκτώβριο

H έκθεση καθυστέρησε να δημοσιευτεί λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο.

Πτώση κατέγραψε η κατασκευή νέων κατοικιών στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας το 2019, καθώς τα στοιχεία έδειξαν ότι οι κατασκευαστές συνέχισαν να μειώνουν τις κατασκευές εν μέσω των ακόμη υψηλών τιμών και επιτοκίων στεγαστικών δανείων.

Αναλυτικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών διολίσθησαν κατά κατά 4,6% σε ετήσιο ρυθμό 1,25 εκατομμυρίων κατοικιών τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή. Η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν στην έρευνα της Bloomberg ήταν 1,33 εκατομμύρια νέες κατοικίες.

Οι κατασκευές νέων μονοκατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,4% σε ετήσιο ρυθμό 874.000, αν και παρέμειναν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο ετών. Οι νέες οικοδομές κτιρίων με πέντε ή περισσότερες μονάδες μειώθηκαν κατά σχεδόν 26% τον Οκτώβριο, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Σημειώνεται ότι η έκθεση καθυστέρησε να δημοσιευτεί λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης το περασμένο φθινόπωρο.

