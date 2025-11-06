Σε αρνητικό έδαφος τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - «Βουτιά» 14% για Air France-KLM

Οι επενδυτές τα εταιρικά αποτελέσματα στη ζώνη του ευρώ, αλλά και την οριακή απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Απώλειες καταγράφηκαν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη, καθώς το επενδυτικό κοινό παρακολούθησε τα εταιρικά αποτελέσματα στη ζώνη του ευρώ που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και την οριακή απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια.

Συγκεκριμένα, στην εννιαμελή Eπιτροπή Noμισματικής Πολιτικής πέντε μέλη ψήφισαν υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο 4%, ενώ τέσσερα τάχθηκαν υπέρ μιας μείωσης.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,70% στις 567,90 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να κλείνουν στο «κόκκινο». O δείκτης Eurostoxx 50 έχασε 1,10% στις 5.606 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 1,27% στις 23.744 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες 1,36% στις 7.964 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 κατέγραψε πτώση 0,42% στις 9.735 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο υποχώρησε 0,85% στις 43.068 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κέρδισε 0,13% στις 16.120 μονάδες.

Αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα έσοδα από τόκους δανείων η Commerzbank, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δεν έπιασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών λόγω υψηλότερου φορολογικού συντελεστή. Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος θα ανέλθουν σε περίπου 8,2 δισ. ευρώ, ανέφερε η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν της τάξης των 8 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη στο τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7,9% στα 591 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από τα 626,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές. Η Commerzbank επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη φέτος. Η μετοχή της τράπεζας έχασε 2,2%

Η AstraZeneca διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις της, αφού ανακοίνωσε καλύτερα από τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη για το τρίτο τρίμηνο. Τα συνολικά έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο σε σταθερή συναλλαγματική βάση, αναμένεται να αυξηθούν κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό φέτος, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προβλέπεται να αυξηθούν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό. H μετοχή της εταιρείας σημείωσε κέρδη άνω του 3%.

Στον αντίποδα, η μετοχή της γερμανικής εταιρείας logistics DHL κατέγραψε άλμα 8,6% αφού ξεπέρασε επίσης τις εκτιμήσεις στο τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος Τομπάιας Μέγιερ δήλωσε στο CNBC ότι η εταιρεία σημείωσε σημαντική μείωση στον όγκο συναλλαγών στις ΗΠΑ.

Η μετοχή της Air France-KLM υποχώρησε 14,5% την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, αφού τα λειτουργικά κέρδη και οι πωλήσεις του αερομεταφορέα στο τρίτο τρίμηνο έχασαν τις εκτιμήσεις. Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 9,21 δισ. ευρώ, κάτω από την εκτίμηση της ίδιας της εταιρείας που προέβλεπε 9,39 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν ελαφρώς στα 1,20 δισ. ευρώ, αλλά επίσης έχασαν την εκτίμηση για 1,28 δισ. ευρώ. Η γαλλο-ολλανδική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 768 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα από 780 εκατομμύρια ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκε η γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο, με τα στοιχεία να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναδύεται αργά μετά από μια πολυετή ύφεση. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε η Destatis την Πέμπτη. Η μέτρηση είναι χαμηλότερη από τη μέση εκτίμηση 3% σε έρευνα του Bloomberg και ακολούθησε μια αναθεωρημένη πτώση 3,7% που καταγράφηκε τον Αύγουστο.

Ένα άλμα 12,3% στην αυτοκινητοβιομηχανία οδήγησε το ισχνό κέρδος, μετά από μια ακόμη μεγαλύτερη πτώση που σημείωσε ο κλάδος τον Αύγουστο. Τα στοιχεία υποδηλώνουν πιθανές ελπίδες για σταθεροποίηση, αφού τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο τομέας των αυτοκινήτων ηγήθηκε της πρώτης αύξησης στις εργοστασιακές παραγγελίες σε πέντε μήνες.