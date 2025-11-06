Commerzbank: Αναβαθμίζει την ετήσια πρόβλεψη για τα έσοδα από τόκους παρά την πτώση στα κέρδη τριμήνου

Αναβάθμισε τις ετήσιες προβλέψεις της για τα έσοδα από τόκους δανείων η Commerzbank, παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δεν έπιασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών λόγω υψηλότερου φορολογικού συντελεστή.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα αναμένει ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους για ολόκληρο το έτος θα ανέλθουν σε περίπου 8,2 δισ. ευρώ, ανέφερε η τράπεζα με έδρα τη Φρανκφούρτη σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Η προηγούμενη πρόβλεψη ήταν της τάξης των 8 δισ. ευρώ.

Τα κέρδη στο τρίτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά 7,9% στα 591 εκατομμύρια ευρώ, κάτω από τα 626,5 εκατομμύρια ευρώ που ανέμεναν κατά μέσο όρο οι αναλυτές. Η Commerzbank επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για τα καθαρά κέρδη φέτος.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 8% στα 3 δισ. ευρώ για την εννεάμηνη περίοδο, υπερβαίνοντας τον στόχο της τράπεζας για ολόκληρο το έτος, που είναι περίπου 7%.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρέμειναν στα 6,2 δισ. ευρώ στο 9μηνο.

Η CEO Mπετίνα Όρλοπ βρίσκεται υπό πίεση να δείξει ότι η στρατηγική της για την ενίσχυση της κερδοφορίας και των πληρωμών προς τους μετόχους είναι βιώσιμη, καθώς συνεχίζει να υπερασπίζεται την τράπεζα έναντι μιας ανεπιθύμητης προσέγγισης από την ιταλική ανταγωνίστρια UniCredit. Ενώ ο ούριος άνεμος από τα υψηλότερα επιτόκια έχει εξασθενήσει, ένα γερμανικό σχέδιο για την αύξηση των δαπανών για την άμυνα και τις υποδομές είναι πιθανό να βοηθήσει την τράπεζα, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η αξία των μετοχών της Commerzbank έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τότε που η Όρλοπ ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο του 2024, λίγες μόνο εβδομάδες αφότου η UniCredit εξασφάλισε ένα μεγάλο μερίδιο στην τράπεζα και δήλωσε ότι μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς.

Η αυξανόμενη αποτίμηση, σε συνδυασμό με την αντίθεση στην εξαγορά από τη γερμανική κυβέρνηση, είναι οι λόγοι που η ιταλική τράπεζα έχει καθυστερήσει την απόφαση για το αν θα προχωρήσει στην κίνηση.