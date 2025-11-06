Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: «Πράσινο φως» για 500.000 ομολογίες της Lamda Development στο ΧΑ

Παράλληλα, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» μετά από αίτημα της ίδιας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στη συνεδρίασή της στις 6 Νοεμβρίου, ενέκρινε το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development για την για τη δημόσια προσφορά και την προς διαπραγμάτευση έως 500.000 ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Παράλληλα, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη» μετά από αίτημα της ίδιας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1067η/6.11.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:

- Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας με την επωνυμία «LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση έως 500.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών της στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου.

- Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ A.Ε.» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του ν. 3371/2005, κατόπιν αιτήματος της εταιρείας.