Alpha Trust - Ανδρομέδα: Στο ταμπλό του ΧΑ από 7/11 οι 29.809 νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την έκδοση 29.809 νέων μετοχών μέσω επανεπένδυσης μερίσματος, με τιμή διάθεσης 7,33 ευρώ.

Η Alpha Trust – Ανδρομέδα ανακοίνωσε την έναρξη διαπραγμάτευσης των 29.809 νέων κοινών, ονομαστικών μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση πραγματοποιήθηκε με βάση αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος (2023–2028) που επιτρέπει στους μετόχους να επανεπενδύουν το μέρισμά τους με οικονομικό όφελος.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε στα 7,33 ευρώ, ενώ το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση, η οποία ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η «ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι με την από 09.09.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στο πλαίσιο του προγράμματος επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, κατόπιν παροχής σχετικής εξουσιοδότησης από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26.07.2023 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 β) του ν. 4548/2018 για την υλοποίηση εγκεκριμένου από αυτήν προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος με πενταετή διάρκεια (2023 – 2028).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρίασή του στις 03.11.2025 αποφάσισε την έκδοση 29.809 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,44 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της επανεπένδυσης του μερίσματος από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων. Οι μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω παραχωρούνται στους δικαιούχους που δήλωσαν συμμετοχή στην επανεπένδυση του ως άνω μερίσματος, με τιμή διάθεσης ίσης με τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάση όγκου τιμής της μετοχής (VWAP) των πρώτων πέντε (5) ημερών διαπραγμάτευσης εντός της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος από τους δικαιούχους μετόχους (δηλαδή από 16.10.2025 έως 22.10.2025), μειωμένης κατά ποσοστό 1% (ποσοστό έκπτωσης). Με βάση τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 7,33 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 15.10.2025.

Στο πλαίσιο της ως άνω επανεπένδυσης του μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων, η διανομή του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει της από 09.09.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οι δικαιούχοι μέτοχοι ενημερώθηκαν με σχετικές ανακοινώσεις μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») και της Εταιρείας για το ανωτέρω δικαίωμά τους, καθώς και για τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία άσκησής του. Το δικαίωμα αυτό άσκησε το 23,62% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, από το οποίο προέκυψαν συνολικά 29.809 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές. Συνεπεία αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατό δύο χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (€102.542,96) και ανέρχεται πλέον στο ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων οχτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και δέκα έξι λεπτών (€12.845.524,16) διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εφτακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εκατόν εξήντα τέσσερις (3.734.164) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 3,44 εκάστης.

Την 03.11.2025, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 03.11.2025 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε ότι έχει λάβει χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της καταβολής του ποσού των διακοσίων δέκα οχτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτών (€218.499,97),

με κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης, και β) εγκρίθηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

To Χ.Α. στη συνεδρίασή του στις 06.11.2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ανωτέρω νέων μετοχών της Εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 07.11.2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 29.809 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας με ονομαστική αξία €3,44. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές αυτές θα έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και στις μερίδες και λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο

νόμος και η τιμή των μετοχών της Εταιρείας θα προσδιοριστεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., ως τροποποιηθείσα ισχύει.