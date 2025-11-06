BoE: Διατήρησε σταθερά τα επιτόκια μετά από οριακή απόφαση

Αμετάβλητο διατήρησε την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας το βασικό της επιτόκιο, μετά από οριακό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία

Αμετάβλητο διατήρησε την Πέμπτη η Τράπεζα της Αγγλίας το βασικό της επιτόκιο, μετά από οριακό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία.

Συγκεκριμένα, στην εννεαμελή Eπιτροπή Noμισματικής Πολιτικής πέντε μέλη ψήφισαν υπέρ της διατήρησης του βασικού επιτοκίου στο 4%, ενώ τέσσερα τάχθηκαν υπέρ μίας μείωσης.

Η συνεδρίαση της Πέμπτης ήταν η τελευταία πριν από τον Φθινοπωρινό Προϋπολογισμό που αναμένεται στα τέλη του μήνα.

Ακόμα και οι οικονομολόγοι δεν είχαν ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τις προθέσεις της ΒοΕ, αφού ενώ πίστευαν ότι ήταν πιο πιθανό να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, δήλωναν ότι αυτό δεν ήταν δεδομένο.

«Δεν μπορούμε ποτέ να γνωρίζουμε με βεβαιότητα προς τα πού θα πάει οποιαδήποτε συνεδρίαση, αλλά αυτή είναι... μια από τις πιο δύσκολες για να προβλέψουμε τι θα γίνει εδώ και καιρό», δήλωσε την Τρίτη ο Ντιν Τέρνερ, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο στο Chief Investment Office της UBS Global Wealth Management.

«Δεν πρόκειται για το αν θα μειώσουν τα επιτόκια κάποια στιγμή - η απάντηση σε αυτό είναι ναι, πιστεύουμε ότι θα το κάνουν... εάν η πολιτική είναι αυστηρή, ο πληθωρισμός μειώνεται και η ανάπτυξη είναι υποτονική, τότε τα επιτόκια θα μειωθούν. Το δύσκολο κομμάτι είναι η πρόβλεψη του πότε», πρόσθεσε.

Οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει, ως επί το πλείστον, ότι η πλειοψηφία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας θα ψήφιζε να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 4% στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου.

Υπήρξαν ωστόσο και ορισμένοι διαφωνούντες, με εταιρείες όπως η Barclays, η Nomura, η Mizuho και η Unicredit να πιστεύουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια απροσδόκητη μείωση σήμερα, στο 3,75%.

Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει γενική συναίνεση ότι οι υπεύθυνοι καθορισμού επιτοκίων θα μπορούσαν να μειώσουν τα επιτόκια ήδη από τον Δεκέμβριο και να τα μειώσουν ξανά τον επόμενο χρόνο, ανταποκρινόμενοι στην αναμενόμενη υποχώρηση του πληθωρισμού - ο ρυθμός του οποίου παρέμεινε αμετάβλητος για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, στο 3,8% - και στην εξασθένηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας.

Τα περισσότερα μέλη της επιτροπής ανησυχούν περισσότερο για τις επιπτώσεις της πολύ γρήγορης μείωσης των επιτοκίων παρά για την πολύ αργή, σημείωσε η Oxford Economics σε ανάλυσή της, και η Τράπεζα της Αγγλίας θα θέλει να αναλύσει περαιτέρω δεδομένα πριν ψηφίσει μία νέα μείωση.