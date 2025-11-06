Μία εβδομάδα και… ένας μήνας που θα κρίνουν την τύχη του αναθεωρημένου εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης

Στην τελική ευθεία και μάλιστα με σφικτά χρονοδιαγράμματα μπαίνει πλέον το αναθεωρημένο εθνικό πλάνο του Ταμείου Ανάκαμψης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην τελική ευθεία και μάλιστα με σφικτά χρονοδιαγράμματα μπαίνει πλέον το αναθεωρημένο εθνικό πλάνο του Ταμείου Ανάκαμψης που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έως την ερχόμενη Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, τα αρμόδια στελέχη της Κομισιόν αναμένεται να αξιολογήσουν το αναθεωρημένο σχέδιο, επίμαχες πτυχές του οποίου παραμένουν ακόμα υπό συζήτηση. Η 13η Νοεμβρίου είναι ανελαστική ημερομηνία με δεδομένο ότι το σχέδιο πρέπει να λάβει την έγκριση και του Συμβουλίου και να περάσει από το ECOFIN της 12ης Δεκεμβρίου.

Αναφορικά με τα αιτήματα πληρωμής, έως το τέλος του χρόνου η Αθήνα αναμένεται να καταθέσει το 7ο αίτημα σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και το 6ο -το οποίο εκκρεμεί- σε δάνεια. Δεν αποκλείεται -αν και δε φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό- να κατατεθεί και το 7ο αίτημα για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης αν και τόσο η Αθήνα όσο και οι Βρυξέλλες προκρίνουν το σενάριο που λέει ότι η αγορά είναι εκείνη που θα κρίνει τις εκταμιεύσεις των δανείων. Κατά συνέπεια, μόνο αν υπάρχει ουσιαστική ζήτηση θα πιέσουν προς την κατεύθυνση εκταμίευσης του συνόλου του δανειακού σκέλους.

Μετά την ήδη εγκεκριμένη εκταμίευση των 2,4 δισ. που αντιστοιχούν στο 6ο αίτημα των επιχορηγήσεων, η χώρα καλείται να αντλήσει εντός του 2026 περίπου 5,8 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων.

Θυμίζουμε ότι το αναθεωρημένο σχέδιο της Ελλάδας για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης εστάλη πριν 2 ημέρες στις Βρυξέλλες και είναι χρηματοδοτικά ουδέτερο, δηλαδή αφορά ουσιαστικά ανακατανομές πόρων προκειμένου να αξιοποιηθεί το σύνολο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης πριν την εκπνοή της προθεσμίας. Με βάση την πρόταση αναθεώρησης, το ελληνικό σχέδιο ενισχύεται με επιπλέον δράσεις του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Προλαμβάνω», προστίθεται πέμπτος κύκλος στο πρόγραμμα δασικής προστασίας Antinero, ενώ διευρύνεται με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη το Ψηφιακό Σχολείο. Διευρύνεται επίσης το gigabit voucher που φέρνει την οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, προστίθεται σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων από φυσικές καταστροφές και επεκτείνεται το πρόγραμμα για τις έξυπνες γέφυρες.Προβλέπει, τέλος, την ενίσχυση έργων που υλοποιούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στον τομέα της οδικής ασφάλειας, όσο και στον κρίσιμο τομέα της επεξεργασίας λυμάτων.

Οι στόχοι σε ιδιωτικές επενδύσεις αποθήκευσης ενέργειας καθώς και σε προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης προσαρμόζονται αναλογικά με τις υποβληθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης και την αναμενόμενη πρόοδο υλοποίησης τους, οπότε επιτυγχάνεται η χρηματοδότηση όλων των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα». Στον αντίποδα, η δημόσια συνεισφορά στα έργα ΣΔΙΤ Αρδευτικών δικτύων όπως και το πρόγραμμα «Απόλλων» κατευθύνονται σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.