Air France-KLM: Βουτιά 14% της μετοχής μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα

Η μετοχή της Air France-KLM υποχωρεί 14% την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο, αφού τα λειτουργικά κέρδη και οι πωλήσεις του αερομεταφορέα στο τρίτο τρίμηνο έχασαν τις εκτιμήσεις.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 9,21 δισ. ευρώ, κάτω από την εκτίμηση της ίδιας της εταιρείας που προέβλεπε 9,39 δισ. ευρώ.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) αυξήθηκαν ελαφρώς στα 1,20 δισ. ευρώ, αλλά επίσης έχασαν την εκτίμηση της εταιρείας για 1,28 δισ. ευρώ.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους ήταν στο 13,1%, ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Η γαλλο-ολλανδική αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 768 εκατομμυρίων ευρώ, μειωμένα από 780 εκατομμύρια ευρώ πριν από ένα χρόνο.

«Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η Air France-KLM απέδειξε για άλλη μια φορά την ανθεκτικότητά της σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Διατηρήσαμε σταθερή αύξηση εσόδων και σταθερό λειτουργικό περιθώριο κέρδους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Μπεν Σμιθ.

Η Morgan Stanley δήλωσε ότι η υστέρηση στα EBIT οφείλεται κυρίως στα χαμηλότερα έσοδα ανά επιβάτη (RASK), που μειώθηκαν κατά 2,4% σε ετήσια βάση και στο υψηλότερο κόστος ανά επιβάτη. Τα έσοδα της θυγατρικής Transavia μειώθηκαν κατά 3%, ενώ οι premium καμπίνες κατέγραψαν βελτίωση 0,5%.

«Η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις κάτω της εκτίμησης στο 3ο τρίμηνο του 2025 λόγω χαμηλότερου από το αναμενόμενο ποσοστού της Transavia, με το RASK επιβατών να μειώνεται κατά -2,4% σε ετήσια βάση», έγραψαν οι αναλυτές με επικεφαλής τον Axel Stasse.

Η Air France-KLM επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το 2025, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της χωρητικότητας κατά 4% έως 5%.