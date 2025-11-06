Κεφαλογιάννης: Οι 5 άξονες δράσης για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει της χειμερινής περιόδου

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και φέτος θα έχουμε καιρικά φαινόμενα που θα δοκιμάσουν τις υποδομές και τους μηχανισμούς μας. Αυτό που δεν πρέπει να δοκιμαστεί είναι η συνεργασία και ο συντονισμός όλων μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ενώ ανέπτυξε τους πέντε άξονες δράσης για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Ευρεία συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ο Υπουργός, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων, για τον αποτελεσματικό συντονισμό του κρατικού μηχανισμού και την ενίσχυση της ετοιμότητας ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Περιφέρεια Αττικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία και την ανταπόκρισή τους, τονίζοντας ότι η σύσκεψη δεν αποσκοπεί σε μια τυπική αλληλοενημέρωση, αλλά σε μια «ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση για το πού βρισκόμαστε, τι έχει γίνει σωστά και τι μπορούμε να βελτιώσουμε ενόψει του χειμώνα».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και φέτος θα έχουμε καιρικά φαινόμενα που θα δοκιμάσουν τις υποδομές και τους μηχανισμούς μας. Αυτό που δεν πρέπει να δοκιμαστεί είναι η συνεργασία και ο συντονισμός όλων μας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ενώ ανέπτυξε τους πέντε άξονες δράσης για την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού.

Καθαρότητα αρμοδιοτήτων και ενίσχυση συντονισμού

Όπως επεσήμανε, η εμπειρία δείχνει πως τα προβλήματα στην αντιμετώπιση των φαινομένων εντοπίζονται συνήθως στις αρμοδιότητες, στις διαδικασίες και στην επικοινωνία μεταξύ φορέων. «Η λύση δεν είναι να ψάχνουμε ποιος “ευθύνεται”, αλλά να γνωρίζουμε εκ των προτέρων ποιος “αναλαμβάνει”. Τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας αποτελούν βασικό εργαλείο πρόληψης και συντονισμού», ενώ σημείωσε πως η έγκαιρη και προληπτική συνεργασία πρέπει να γίνει «κανόνας και όχι εξαίρεση».

Προστασία κρίσιμων υποδομών

Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία διασφάλισης της λειτουργίας των κρίσιμων υποδομών σε κάθε περιοχή: «Νοσοκομεία, σχολεία, αντλιοστάσια, δίκτυα ενέργειας και ύδρευσης, τηλεπικοινωνίες και βασικοί οδικοί άξονες είναι τα “νεύρα” κάθε κοινότητας. Αν κοπεί ένα από αυτά, παραλύει ολόκληρο το σύστημα». Κάλεσε τους Δήμους και τις Περιφέρειες να επικαιροποιήσουν τους καταλόγους κρίσιμων σημείων, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί «ζήτημα επιχειρησιακής ασφάλειας και όχι γραφειοκρατίας».

Ενιαία πληροφόρηση και αξιοποίηση επίσημων προβλέψεων

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός προϋποθέτει κοινή επιχειρησιακή εικόνα: «Η ΕΜΥ είναι ο επίσημος φορέας πρόγνωσης και τα Έκτακτα Δελτία της αποτελούν τη βάση του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Μαζί με την Επιτροπή Εκτίμησης Καιρικών Φαινομένων, αποτελούν τους δύο θεσμικούς πυλώνες του συντονισμού μας» και κάλεσε όλους τους φορείς να λειτουργούν με ενιαία ροή πληροφόρησης, αποφεύγοντας “δεύτερες πηγές” και παράλληλες προβλέψεις, ώστε «να υπάρχει συνέπεια στις ενέργειες και σαφήνεια προς τους πολίτες».

Εξοπλισμός, προμήθειες και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Αναφερόμενος στις διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεων, ο Υπουργός σημείωσε: «Η πρόθεση υπάρχει, αλλά πολλές φορές οι διαδικασίες μάς οδηγούν στο παρά πέντε. Τώρα είναι η τελευταία περίοδος προετοιμασίας πριν τον χειμώνα». Ζήτησε από Δήμους και Περιφέρειες να ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές εκκρεμότητες — συμβάσεις αποχιονισμού, προμήθεια αλατιού, συντήρηση στόλου και εξοπλισμού — και να ενημερώνουν τη Γενική Γραμματεία για τυχόν δυσκολίες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη ενίσχυσης του μηχανισμού αλληλοϋποστήριξης μεταξύ Δήμων και Περιφερειακών Ενοτήτων, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι «έγκαιρες και αποτελεσματικές, ανεξαρτήτως φορέα».

Επικαιροποίηση τοπικών σχεδίων «Δάρδανος»

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη υποβολής των επικαιροποιημένων τοπικών σχεδίων “Δάρδανος” για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων: «Δεν πρόκειται για μια τυπική γραφειοκρατική υποχρέωση, αλλά για πράξη ευθύνης. Τα σχέδια αυτά ενεργοποιούνται στην πράξη, την ώρα της κρίσης». Αναγνώρισε τη συνέπεια της πλειονότητας των Δήμων που έχουν ήδη αποστείλει τα σχέδια, καλώντας όσους υπολείπονται να το πράξουν άμεσα. «Όσο πιο ενημερωμένα είναι τα σχέδια, τόσο πιο γρήγορη και αποτελεσματική είναι η αντίδραση. Ας το δούμε όχι ως υποχρέωση, αλλά ως εργαλείο προστασίας των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης υπογράμμισε: «Η διαφορά ανάμεσα στην επιτυχία και την αποτυχία συχνά κρίνεται στις λεπτομέρειες. Με καθαρούς ρόλους, προστατευμένες υποδομές, κοινή πληροφόρηση, έγκαιρη ετοιμότητα και ενημερωμένα σχέδια, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ό,τι έρθει».

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Πέτρος Καμπούρης, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Θεόδωρος Βάγιας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Βαγγέλης Γκουντούφας, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος ΠΣ Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος ΠΣ Αναστάσιος Παππάς, Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών Νομού Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, Διοικητές Πυροσβεστικών Σταθμών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, του ΕΚΑΒ, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ, των Δασαρχείων, των παραχωρησιούχων εταιρειών των αυτοκινητοδρόμων και εκπρόσωποι των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.