Διευρύνονται οι απώλειες για το πετρέλαιο

Τρίτωσε η πτώση για το πετρέλαιο καθώς οι επενδυτές και την Πέμπτη φοβούνται την υπερπροσφορά, σε συνδυασμό με την εξασθένηση της ζήτησης στις ΗΠΑ, την μεγαλύτερο καταναλώτρια «μαύρου χρυσού» στον κόσμο.

Τα futures του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,61%, στα 63,13 δολάρια το βαρέλι ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate απώλεσαν 0,67%, στα 59,20 δολάρια.

«Η αγορά συνεχίζει να στοιχειώνεται από την καλύτερα καταγεγραμμένη υπερπροσφορά στην ιστορία, που αποτελεί εμπόδιο για τις τιμές», εκτίμησε ο Τζον Κίλνταφ, συνεργάτης της Again Capital.

«Παράλληλα, οι χαμηλοί ρυθμοί λειτουργίας των διυλιστηρίων έδειξαν ότι δεν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για αργό πετρέλαιο στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή ως αποτέλεσμα μιας σημαντικής περιόδου αναδιάρθρωσης των διυλιστηρίων. Αυτό επηρεάζει ουσιαστικά τις τιμές», πρόσθεσε.

Η αδυναμία της ζήτησης, ωστόσο, παραμένει στο επίκεντρο. Έως τις 4 Νοεμβρίου, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυξήθηκε κατά 850.000 βαρέλια την ημέρα, κάτω από τα 900.000 bpd που είχε προβλέψει προηγουμένως η JPMorgan.

«Οι δείκτες υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση πετρελαίου στις ΗΠΑ παραμένει υποτονική», τόνισε η αμερικανική τράπεζα στο report της, επισημαίνοντας την αδύναμη τουριστική δραστηριότητα και τις χαμηλότερες αποστολές εμπορευματοκιβωτίων.

«Πιστεύουμε ότι η καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου θα επικρατήσει, υποστηρίζοντας την χαμηλότερη πρόβλεψή μας για 60 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του 2025 και 50 δολάρια ανά βαρέλι μέχρι το τέλος του 2026», επεσήμανε η Capital Economics.