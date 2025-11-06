Lamda: Στις 12/11 ξεκινά η δημόσια προσφορά για το 7 ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

Η δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς.

Η Lamda Development ανακοίνωσε τη διάθεση ενημερωτικού δελτίου για την επικείμενη έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου επτά ετών, συνολικού ύψους έως 500 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η δημόσια προσφορά προς το επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με στόχο την εισαγωγή των ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία «LAMDA Development» ανακοινώνει ότι από την 06.11.2025 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 06.11.2025 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο (εφεξής «Ενημερωτικό Δελτίο»), αναφορικά με την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») από την Εταιρεία, συνολικού ποσού κατά κεφάλαιο έως €500.000.000 με ελάχιστο ποσό €400.000.000, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης €1.000 (εφεξής «Ομολογίες»), σύμφωνα με την από 30.10.2025 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής «Έκδοση»).

Οι Ομολογίες που πρόκειται να εκδοθούν θα διατεθούν προς κάλυψη από το επενδυτικό κοινό μέσω δημόσιας προσφοράς εντός της ελληνικής επικράτειας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά»), με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής «Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.»), θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (εφεξής «Σ.Α.Τ.») και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Το Χ.Α., κατά τη συνεδρίαση της 05.11.2025, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. (η «Εισαγωγή»), υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς της έκδοσης του ΚΟΔ και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., το οποίο έχει ως εξής:

Το χρονοδιάγραμμα

06.11.2025: Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 06.11.2025 Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και την έναρξη της Δημόσιας Προσφοράς και εγγραφής των επενδυτών (ανακοίνωση πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό) στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και την ιστοσελίδα της Εταιρείας

06.11.2025: Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου

11.11.2025: Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

12.11.2025: Έναρξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ.)

14.11.2025: Λήξη δημόσιας προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. (ώρα Ελλάδος 16:00)

14.11.2025: Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας*

18.11.2025: Πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία

18.11.2025: Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. (Σύστημα Άυλων Τίτλων)

18.11.2025: Δημοσίευση αναλυτικής ανακοίνωσης για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και την έναρξη διαπραγμάτευσης

19.11.2025: Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Σημειώνεται, ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας.

* Σε περίπτωση ματαίωσης της Έκδοσης, θα ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο (2) Εργάσιμων Ημερών.