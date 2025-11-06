ElvalHalcor: Όγδοη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού

Από την Πέμπτη 13/11/2025 οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 8ου τοκομεριδίου.

Η ElvalHalcor ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «το ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 8η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 16/05/2025 έως 17/11/2025, είναι η Παρασκευή 14/11/2025.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την όγδοη (8η) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.147.569,44, ήτοι ποσό € 12,590278 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα 17/11/2025.