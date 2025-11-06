Γερμανία: Αδύναμη ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής

Λιγότερο από το αναμενόμενο αυξήθηκε η γερμανική βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο, με τα στοιχεία να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης αναδύεται αργά μετά από μια πολυετή ύφεση.

Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, δήλωσε η Destatis την Πέμπτη. Η μέτρηση είναι χαμηλότερη από τη μέση εκτίμηση 3% σε έρευνα του Bloomberg και ακολούθησε μια αναθεωρημένη πτώση 3,7% που καταγράφηκε τον Αύγουστο.

Ένα άλμα 12,3% στην αυτοκινητοβιομηχανία οδήγησε το ισχνό κέρδος, μετά από μια ακόμη μεγαλύτερη πτώση που σημείωσε ο κλάδος τον Αύγουστο. Τα στοιχεία υποδηλώνουν πιθανές ελπίδες για σταθεροποίηση, αφού τα στοιχεία της Τετάρτης έδειξαν ότι ο τομέας των αυτοκινήτων ηγήθηκε της πρώτης αύξησης στις εργοστασιακές παραγγελίες σε πέντε μήνες.

«Η γερμανική βιομηχανία δείχνει διστακτικά σημάδια ζωής», δήλωσε ο Κάρστεν Μπρέτζκιi, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της ING με έδρα τη Φρανκφούρτη, ο οποίος πρόσθεσε ότι «είναι μία πολύ αδύναμη ανάκαμψη για να σηματοδοτήσει οποιαδήποτε μεταβολή».

Η αναβίωση της μεταποίησης είναι κρίσιμη για την υπέρβαση της αδυναμίας που οδήγησε στην συρρίκνωση της παραγωγής το 2023 και το 2024, με μόνο μια μέτρια επέκταση, αν υπάρξει και αυτή, να αναμένεται φέτος. Τα προβλήματα της Γερμανίας πηγάζουν από τους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ και την ασθενή παγκόσμια ζήτηση, καθώς και από μακροχρόνια ζητήματα όπως η υπερβολική γραφειοκρατία, όπως αναφέρει το Bloomberg.