Νέα άνοδος για τον χρυσό

«Θα μας εξέπληττε αν ο χρυσός παρέμενε στο εύρος γύρω στα 4.000 δολάρια/ουγγιά με τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες να παραμένουν ο κύριος θετικός άνεμος στο μέλλον», ανέφερε η SP Angel σε report της.

Διεύρυνε τα κέρδη του ο χρυσός την Πέμπτη, με ώθηση από την αποδυνάμωση του δολαρίου και την αναζωπύρωση της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια λόγω ανησυχιών για το παρατεταμένο shutdown των ΗΠΑ και της αβεβαιότητας σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών Τραμπ.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,1% στα 3.984,48 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures των ΗΠΑ παράδοσης Δεκεμβρίου παρέμειναν σταθερά στα 3.992,10 δολάρια ανά ουγγιά. Το ασήμι υποχώρησε 0,3% στα 47,94 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα απώλεσε 2,3% στα 1.526,55 δολάρια και το παλλάδιο αποδυναμώθηκε 2,8% στα 1.379,44 δολάρια.

Το δολάριο διολίσθησε 0,4% ενώ η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αποκλιμακώθηκε 1,6%. «Βλέπουμε μια αναβίωση της ζήτησης για ασφαλή καταφύγια», εκτίμησε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

«Ο χρυσός βρίσκεται σε καλό δρόμο για ένα αρκετά αξιοπρεπές κλείσιμο του έτους... Θα έλεγα ότι ένας στόχος στο τέλος του έτους στο εύρος των 4.300 έως 4.400 δολαρίων/ουγγιά φαίνεται λογικός» πρόσθεσε.

Οι αγορές δίνουν 69% πιθανότητα για μια ακόμη μείωση επιτοκίων από τη Fed τον Δεκέμβριο ενώ αρκετοί αξιωματούχοι της FOMC που θα μιλήσουν αργότεραμπορεί να προσφέρουν ενδείξεις για τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.