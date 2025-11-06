Deal Τραμπ με Eli Lilly και Novo Nordisk για μείωση τιμών στα φάρμακα

Οι επιλέξιμοι ασθενείς θα χωριστούν σε τρεις ομάδες: υπέρβαρους, με δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο από 27, με προδιαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο.

Συμφωνίες με την Eli Lilly και την Novo Nordisk για τη μείωση των τιμών ορισμένων φαρμάκων τους για την παχυσαρκία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συμφωνίες θα μειώσουν τις τιμές των φαρμάκων GLP-1 για τους δικαιούχους του Medicare και του Medicaid το 2026 ενώ θα προσφέρονται απευθείας στους καταναλωτές με έκπτωση στο TrumpRx.gov.

Οι πρώτες δόσεις των επερχόμενων χαπιών για την παχυσαρκία από τις Eli Lilly και Novo Nordisk, μόλις λάβουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, θα είναι διαθέσιμα για 145 δολάρια το μήνα για όλους όσους τα λαμβάνουν μέσω Medicare, Medicaid ή TrumpRx. Το ενέσιμο Wegovy της Novo Nordisk με δια στόματος χορήγηση θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά στο τέλος του έτους, ενώ το χάπι orforglipron της Eli Lilly θα βγει στην αγορά το 2026.

Οι αρχικές δόσεις των υπαρχόντων ενέσεων, όπως το Wegovy της Novo και το Zepbound της Lilly, θα κοστίζουν 350 δολάρια το μήνα στο TrumpRX, αλλά θα «μειωθούν» στα 245 δολάρια το μήνα στη διετία. «Είναι ίσως μία από τις πιο σημαντικές από όλες τις ανακοινώσεις για το πιο ευνοούμενο έθνος μας που έχουμε κάνει», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

«Αυτό θα έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στον αμερικανικό λαό. Όλοι οι Αμερικανοί, ακόμη και όσοι δεν λαμβάνουν Medicaid, Medicare, θα μπορούν να λαμβάνουν την ίδια τιμή για τα φάρμακά τους, για τα GLP-1 τους» πρόσθεσε. Pερίπου το 10% των δικαιούχων του Medicare θα είναι επιλέξιμοι να λάβουν GLP-1 για την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά και μεταβολικά οφέλη. Οι επιλέξιμοι ασθενείς θα χωριστούν σε τρεις ομάδες: υπέρβαρους, με δείκτη μάζας σώματος μεγαλύτερο από 27, με προδιαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο.